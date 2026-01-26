Stars Kim Kardashian: North wurde zu ‚Bohemian Rhapsody‘ geboren

26.01.2026

Kim Kardashian hat ein sehr persönliches Detail von der Geburt ihrer Tochter North enthüllt.

In einem Podcast mit Schwester Khloé Kardashian erzählte sie, dass Kanye West während der Geburt 2013 als DJ fungierte – und ausgerechnet den Queen-Klassiker ‚Bohemian Rhapsody‘ abspielte, als North zur Welt kam.

Kim sagte: „Sie wusste von Anfang an, was sie wollte. Geboren zu ‚Bohemian Rhapsody‘.“ Weiter erklärte sie: „Kanye war DJ und hat den Song aufgelegt, als sie rauskam.“ Kim und Kourtney Kardashian würden bis heute darüber lachen: „Wir weinen vor Lachen, wenn wir daran denken, weil es einfach so sehr zu ihr passt.“ Der Song habe bis heute emotionale Bedeutung für sie: „Wenn ich ihn höre, werde ich emotional.“

Neben North ist Kim Mutter von Saint, Chicago und Psalm. Im Podcast sprach sie auch über ihre Erziehungsmethoden. Sie betonte, dass sie North in ihren Interessen fördert, aber strukturiert begleitet: „Sie wollte Hüte und Schmuck machen – also haben wir daraus einen Kurs gemacht. Es ist wunderschön zu sehen, wie sie aufblüht.“

Auch die Beziehung zwischen North und Kanye sei wichtig: „Die Musik ist ihre Verbindung zu ihrem Dad. Das ist nicht meine Welt.“ Gleichzeitig stellte Kim klar: „Respekt vor seiner Meinung ist wichtig.“

Sie widersprach zudem dem Bild, North sei ihre „Bestie“: „North hat viele Regeln.“ Gleichzeitig erlaube sie ihr Selbstausdruck: „Sie hatte schon als kleines Kind bunte Zöpfe und Fake-Piercings. Das ist einfach sie.“