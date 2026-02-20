Film Kristen Bell stößt zu ‚Sonic the Hedgehog 4‘

Ben Schwartz and Kristen Bell news for Sonic the Hedgehog 4 - Instagram Feb 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 11:00 Uhr

Die ‚Sonic the Hedgehog‘-Reihe von Paramount hat Kristen Bell als pinken Igel Amy Rose für ‚Sonic the Hedgehog 4‘ verpflichtet.

Die Nachricht wurde bekannt, als Ben Schwartz, die Stimme von Sonic, auf Instagram seine Freude über den Cast-Neuzugang teilte. Kristen ist bereits als englische Stimme von Anna in ‚Die Eiskönigin‘ sowie als Schauspielerin in ‚Veronica Mars‘ oder ‚The Good Place‘ bekannt. Jetzt tritt sie erneut einem Sprecherensemble bei.

Ben Schwartz schrieb: „WIR HABEN UNSERE AMY ROSE!!! Und ich könnte mich nicht mehr freuen!!! Bitte begrüßt die unglaubliche @kristenanniebell in der @sonicmovie-Familie!!!“ Die Casting-Ankündigung bestätigt, dass Amy – die bereits in einer Mid-Credit-Szene am Ende von ‚Sonic the Hedgehog 3‘ angeteasert wurde – im kommenden Sequel eine Stimme und eine größere Rolle bekommt.

Bell bringt umfangreiche Erfahrung im Synchronbereich mit. Sie ist vor allem als Stimme von Prinzessin Anna in der ‚Frozen‘-Reihe bekannt und hat auch Figuren in anderen Animationsprojekten gesprochen sowie die Serie ‚Gossip Girl‘ kommentiert.

Während Details zur Handlung von ‚Sonic the Hedgehog 4‘ geheim bleiben, deutet die Aufnahme von Amy Rose – einer langjährigen Fanlieblingsfigur aus den Sega-Videospielen – darauf hin, dass der Film stärker auf klassische ‚Sonic‘-Elemente setzen wird. Der vorherige Teil zeigte in einer Mid-Credit-Szene, wie Amy Sonic vor einer Horde von Metal Sonics rettet und damit ihren großen Auftritt vorbereitet. Das Franchise – basierend auf den gleichnamigen Sega-Spielen – zählt zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen in Hollywood, neben Titeln wie ‚The Super Mario Bros. Movie‘, ‚Pokémon‘ und den ‚Resident Evil‘-Filmen.