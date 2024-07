Stars Lady Gaga: Olympia-Auftritt war nicht live

Lady Gaga - Getty - Paris Olympics - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2024, 10:00 Uhr

Die 38-jährige Sängerin zeichnete ihre Performance für die Eröffnungszeremonie im Vorhinein auf.

Lady Gaga ließ ihre Performance vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele aufzeichnen.

Die 38-jährige Popikone sang bei der Veranstaltung in Paris das Lied ‚Mon Truc En Plumes‘. Gagas Auftritt auf einer Treppe entlang der Seine wurde jedoch im Gegensatz zum Rest des Events nicht live übertragen, wie die Choreografin Maud le Pladec jetzt im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet. Als Grund nannte die Mitarbeiterin des Organisationsteams die unbeständigen Wetterverhältnisse in der französischen Hauptstadt. „Leider war es die einzige Performance, die wir aus Sicherheitsgründen bereits am späten Nachmittag aufnehmen mussten, als wir sicher wussten, dass es regnen wird. Wir bekamen jede Minute Updates und wir haben die Wettervorhersage noch nie in unseren Leben so genau beobachtet. Wir stellten fest, dass es für die Performer zu gefährlich werden würde, sogar bei wenig Regen. Gaga wollte es unbedingt machen, also bevorzugten wir eine Aufnahme anstatt es ganz abzusagen“, so le Pladec im Interview.

Der geplante Auftritt hätte demnach keinesfalls bei schlechtem Wetter stattfinden können. „Die Erde wäre rutschig gewesen“, erklärte die erfahrene Veranstalterin weiter. „Sie trug Absatzschuhe, ganz nah am Wasser, es gab Treppenstufen… wir mussten überaus vorsichtig sein.“