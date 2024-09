Film Lady Gaga über die ‚Joker: Folie à Deux‘-Dreharbeiten mit Joaquin Phoenix

Lady Gaga and Joaquin Phoenix on the set of JOKER: FOLIE À DEUX - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie und der Star bei den Dreharbeiten zu dem „düsteren“ Film „viel gelacht“ hätten.

Die 38-jährige Popsängerin spielt die Harley Quinn zu Joaquins Joker in dem kommenden Psychothriller und hat verraten, dass es „nie einen langweiligen“ Moment gegeben habe, als sie mit ihrem Co-Star an der Fortsetzung von ‚Joker‘ aus dem Jahr 2019 zusammengearbeitet hat.

Gaga erklärte auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films in London am Mittwoch (25. September): „Ich habe es geliebt, mit Joaquin zusammenarbeiten zu können, es gab nie einen langweiligen Tag im Büro. Es war immer super interessant. Er ist die ganze Zeit über sehr lustig, so düster die Welt von ‚Joker‘ auch ist, wir haben am Filmset viel gelacht und sind immer so natürlich wie nur möglich gewesen.“ Neben ihrer Rolle in dem Film hat die ‚House of Gucci‘-Darstellerin vor kurzem ihr 13-Song-Album ‚Harlequin‘ aufgenommen, das den Film begleitet. Joaquin erinnerte sich zuvor daran, dass die Sängerin „Kaffee ausspuckte“, als sie seine Gesangsstimme zum ersten Mal am Set gehört hat. Der Schauspieler sagte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich glaube, dass ich mich daran erinnere, dass sie Kaffee ausspuckte, als ich das erste Mal gesungen habe, also fühlte sich das gut an, das ist aufregend gewesen und gab mir Selbstvertrauen. Gaga ermutigte mich immer sehr dazu, einfach nach meinem Gefühl zu handeln, dass es in Ordnung ist.“