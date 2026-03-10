Musik Liam Gallagher dankt Fans auf skurrile Weise

Liam Gallagher - Óbuda Island on August 09, 2024 in Budapest - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 18:00 Uhr

Liam Gallagher dankt Fans dafür, NICHT für Oasis beim Rock and Roll Hall of Fame-Voting gestimmt zu haben.

Liam Gallagher zeigt sich so unbeeindruckt davon, dass Oasis in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden könnten, dass er sich sogar bei den Fans bedankt, die nicht für die Band gestimmt haben.

Die Britpop-Legenden stehen erneut auf der Longlist für die „Class of 2026“. Die Nominierung kam, obwohl der offenherzige Frontmann die Hall of Fame in der Vergangenheit mehrfach öffentlich verspottet hatte – trotz der steigenden Zahl an Nominierungen für die Band. Sein jüngster Seitenhieb kam als Reaktion auf einen Beitrag von Oasis World auf X, der eine Grafik der aktuellen Fan-Abstimmung zeigte. Darin lag Phil Collins derzeit an der Spitze. Der Beitrag war mit den Worten versehen: „LIAM GALLAGHER dürfte sich freuen zu hören, dass OASIS derzeit ÜBERHAUPT NICHT in der Nähe der Spitze der Fan-Abstimmung für die Rock and Roll Hall of Fame 2026 sind.“ Liam reagierte darauf mit den Worten: „Ich möchte mich von ganzem HERZEN bei all den Leuten bedanken, die NICHT für uns gestimmt haben – das ist für euch, danke.“ Er fügte hinzu: „Und an alle, die für uns gestimmt haben: SETZT EUCH HIN.“

Nachdem Oasis im vergangenen Jahr ihre zweite Nominierung erhalten hatten, schimpfte Liam bereits auf X über die Institution und schrieb: „Die RNR Hall of Fame ist für W******.“ Später legte er nach: „F*** die Rock n Roll Hall of Fame, sie ist voller BUMBACLARTS. LG.“ Als ein Fan fragte, was er tun würde, falls Oasis tatsächlich aufgenommen würden, gab er zu, dass er trotzdem hingehen würde: „Offensichtlich hingehen und sagen, es ist das BESTE überhaupt.“

Liam hatte die Hall of Fame schon früher kritisiert. In einem Interview mit der ‚Sunday Times‘ im Jahr 2024 sagte er, er wolle nicht Teil von „irgendetwas sein, das geistig gestört ist“. Er fügte hinzu: „So sehr ich Mariah Carey und all das auch mag – ich würde gern sagen: Tut mir einen Gefallen und verzieht euch… Ich habe mehr für Rock ’n’ Roll getan als die Hälfte dieser Clowns im Gremium.“