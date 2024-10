Stars Liam Payne: Sein Vater hilft der argentinischen Polizei

Bang Showbiz | 23.10.2024, 09:00 Uhr

Liam Paynes Vater hilft den argentinischen Behörden bei den Ermittlungen zum Tod seines Sohnes.

Geoff Payne kam am Freitag (18. Oktober) in Buenos Aires an, zwei Tage nach dem tödlichen Sturz des ehemaligen One Direction-Sängers vom Balkon seines Zimmers im CasaSur Palermo Hotel und nachdem Quellen behaupteten, dass bei einer teilweisen Autopsie „mehrere Substanzen“ im System des ‚Strip That Down‘-Hitmachers gefunden wurden, als er starb.

In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft, die dem ‚People‘-Magazin vorliegen soll, heißt es, Geoff habe „seinen Wunsch nach einer Untersuchung und Kenntnis der Geschehnisse zum Ausdruck gebracht und dem Staatsanwalt seine Bereitschaft bekundet, über alles auszusagen, was er über das Leben seines Sohnes weiß, was den Ermittlungen helfen kann“. Er werde „von einem Polizeibeamten begleitet, bis seine gerichtlichen Formalitäten erledigt sind“. Die Behörden untersuchen aktuell Beweise auf Liams Handy, Computern, Fotos und Videos seiner Kamera. In der Erklärung hieß es weiter: „In Bezug auf das Opfer werden alle Informationen, die aus den Ermittlungen gesammelt wurden, zunächst an die Familie weitergegeben, und angesichts seiner öffentlichen Bekanntheit wird die Kommunikation auf alle institutionellen Kanäle beschränkt sein. Gleichzeitig werden Zeugenaussagen akzeptiert, um seine letzten Stunden am Unfallort zu rekonstruieren, ein Prozess, der mit dem Hotelpersonal, Bekannten, medizinischen und technischen Fachkräften und anderen Personen, die durch seine Arbeit mit dem Opfer verbunden sind, fortgesetzt wird.“

Liams Leiche wird in Argentinien bleiben, bis alle Berichte abgeschlossen sind. Da er britischer Staatsbürger war, wurde die britische Regierung über das Gerichtsverfahren informiert. Geoff, seine Frau Karen und ihre Töchter Nicola und Ruth hatten zuvor eine Erklärung abgegeben, in der sie über den Verlust von Liam sprachen. Darin hieß es: „Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden uns an seine freundliche, lustige und mutige Seele erinnern. Wir unterstützen uns gegenseitig so gut wir können als Familie und bitten in dieser schrecklichen Zeit um Privatsphäre und Raum.“