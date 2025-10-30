Stars ‚Mache mir ein bisschen Sorgen‘: Bill Kaulitz musste sich siebenstündiger OP unterziehen

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 14:00 Uhr

Kurz vor Heidi Klums Halloween-Party musste der Tokio Hotel-Sänger operiert werden.

Bill Kaulitz spricht offen über eine langwierige Operation, die bei ihm anstand.

Am Freitag (31. Oktober) steigt Heidi Klums berüchtigte Halloween-Party. Ausgerechnet kurz davor musste sich der Tokio Hotel-Star einem medizinischen Eingriff unterziehen. „Ich habe jetzt eine große OP anstehen“, enthüllte er in der neuen Podcast-Folge von ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘. Ganze sieben Stunden dauerte die Operation laut Bill – in Vollnarkose. Müssen sich die Fans Sorgen um den Sänger machen? Sein Bruder Tom beruhigte die Podcast-Hörer: „Es ist nichts Ernsthaftes.“

Eine OP sei allerdings nie auf die leichte Schulter zu nehmen. Tom zufolge handele es sich um einen freiwilligen Eingriff. Bill störte sich an der Aussage seines Bruders. „Jetzt sagst du schon wieder so viel, es weiß ja niemand, was ich habe“, schimpfte er. Doch auch Bill ist klar, dass eine Narkose immer mit Risiken verbunden ist: „Ich habe gerade unterschrieben, dass ich dabei auch sterben kann.“ Um welche OP es sich handelte, gab der 36-Jährige nicht preis.

Vorab begab sich Bill für mehrere Untersuchungen zum Arzt. Unter anderem ließ er ein Ganzkörper-MRT, ein EKG sowie ein Blutbild machen. Bei den Fragen zu seinen Lebensgewohnheiten flunkerte er allerdings. Zu seinem Alkoholkonsum habe der Musiker angegeben, „zwei Gläser“ zu trinken. Tom scherzte daraufhin: „Am Tag oder in der Woche?“

Nach der OP kümmert sich Bills Assistent um ihn, da Tom verhindert ist. „Ich habe Angst, dass ich irgendwie irgendwas Falsches sage, in dem Moment“, gestand der Podcaster. Nach Narkosen neige er dazu, äußerst emotional zu werden. „Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen“, räumte er ein. Heidis Halloween-Party will Bill trotz OP auf keinen Fall verpassen. „Ich muss auf Schmerzmittel mit meinem Facelift – ups, jetzt habe ich es verraten“, witzelte er.