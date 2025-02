Musik Madonna arbeitet an ‚Confessions Part 2‘

Madonna and Stuart Price - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 11:00 Uhr

Die Queen of Pop will einen zweiten Teil ihres Albums aus dem Jahr 2005 herausbringen.

Madonna arbeitet derzeit am zweiten Teil von ‚Confessions‘ aus dem Jahr 2005.

Die 66-jährige Queen of Pop hat bestätigt, dass sie aktuell neue Musik aufnimmt. Der Arbeitstitel für ihre geplante Platte lautet ‚Confessions Part 2‘ und lehnt sich damit an Madonnas Disco- und Elektropop-Projekt aus den Anfängen der Jahrtausendwende an. Damals veröffentlichte die legendäre Musikerin Hits wie ‚Hung Up‘ und ‚Sorry‘ und ‚Jump‘. In einem Post auf Instagram schrieb Madonna jetzt: „Mein Geschenk zum Valentinstag für all meine Fans ist die Nachricht, dass ich mein Herz und meine Seele in neue Musik stecke. Ich kann es nicht abwarten, das mit euch zu teilen! Confessions Part 2.“

Zu ihrer Nachricht postete Madonna außerdem eine Reihe Fotos, die sie an der Seite von DJ und Produzent Stuart Price im Tonstudio zeigen. Price hatte zuvor an ‚Confessions on a Dance Floor‘ sowie an einigen Liedern für Madonnas Album ‚American Life‘ aus dem Jahr 2003 gearbeitet. ‚Confessions Part 2‘ wird der Nachfolger der Platte ‚Madame X‘ aus dem Jahr 2019. Bereits im Dezember hatte die Popikone angedeutet, dass demnächst mit neuen Produktionen zu rechnen sei. Damals schrieb Madonna auf Instagram: „Ich arbeite mit Stuart Price an neuer Musik. Diese vergangenen Monate waren Medizin für meine SEELE.“