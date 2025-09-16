Film Margot Robbie: ‚Geehrt‘, dass Kylie Minogue sie für Biopic will

Margot Robbie and Colin Farrell - BBC Radio 2 Breakfast Show PR ONE USE - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 18:00 Uhr

Margot Robbie fühlt sich geehrt, dass Kylie Minogue sie in ihrem Biopic haben möchte.

Margot Robbie ist „über alle Maßen geehrt“, dass Kylie Minogue sie in ihrem Biopic haben möchte.

Die 35-jährige Schauspielerin war verblüfft, als sie erfuhr, dass die 57-jährige Pop-Sängerin persönlich ihre Landsfrau Margot als eine der Hauptkandidatinnen genannt hat, die sie auf der Leinwand verkörpern könnten. Allerdings ist Margot der festen Überzeugung, dass sie nicht die erste Wahl für die Rolle von Kylie sein sollte, da sie nicht singen kann.

Während eines Auftritts in der ‚BBC Radio 2 Breakfast Show‘ sagte Moderator Scott Mills zu dem ‚The Wolf of Wall Street‘-Star: „Weißt du, dass Kylie schon ein paar Mal gesagt hat, sie würde es lieben, wenn du sie in einem Film spielen würdest?“ Darauf antwortete Margot: „Das hat sie nicht?! Warum hat mir das noch nie jemand gesagt?! Das sind ja verrückte Neuigkeiten!“ Auf die Frage, ob sie die ‚Padam Padam‘-Hitmacherin in einem Film spielen würde, sagte Margot aber: „Ich bin über alle Maßen geehrt. Natürlich könnte ich das nicht, ich kann nicht singen, ich kann nicht singen wie Kylie. Ich mag es nicht, wenn Leute nicht wirklich singen können und dann in einem Musikfilm auftreten, weißt du…“

Margot enthüllte dann auch noch, dass sie seit Jahren ein riesiger Fan von Kylie sei. Sie sah sie sogar schon mehrfach live, ihr erstes Konzert war die ‚KylieFever‘-Tour 2002 in Sydney, Australien.