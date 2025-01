Musik Marilyn Manson hat Wandlung hinter sich

Marilyn Manson - 2020 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 14:00 Uhr

Marilyn Manson hat eine „ziemliche Wandlung“ durchgemacht, seit er des Missbrauchs beschuldigt wird, so der Regisseur eines neuen Dokumentarfilms über den Sex-Skandal des Schock-Rockers.

Der Sänger (56) wurde 2021 von einer Reihe von Anschuldigungen getroffen, als seine Ex-Partnerin Evan Rachel Wood (37) behauptete, er habe sie sexuell belästigt, missbraucht und manipuliert – was eine Reihe weiterer Anschuldigungen von anderen Frauen gegen den Musiker auslöste. Diese Vorwürfe werden nun in der dreiteiligen Channel 4-Doku-Serie ,Marilyn Manson: Unmasked‘ von Filmemacherin Karen McGann untersucht.

In einer Pressemitteilung zu der Serie heißt es, dass sie „die schockierende Geschichte einer der polarisierendsten Figuren der Rockmusik“ enthüllen wird, einschließlich „der erschreckenden Missbrauchsvorwürfe, die seine Karriere verschlungen haben“. Karen hat nun dem NME über Marilyns Leben nach den Anschuldigungen berichtet: „Man muss sagen, dass er in den letzten Jahren eine ziemliche Wandlung durchgemacht hat, wie man hört. Er ist jetzt offenbar nüchtern und das ist eine Veränderung. Ich denke also, dass es eine Menge in seinem Leben gibt, das er in seine Musik einfließen lassen kann. Zu Beginn der Dreharbeiten zu diesem Film war ich neugierig auf Manson. Ich war kein Fan seiner Musik, aber ich fans sie auch nicht schlecht. Ich fand ihn als kulturelle Figur faszinierend, und das ist immer noch so. Als Künstler hat er ein Recht darauf, seine Musik zu machen.“