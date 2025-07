Film Rian Johnson deutet ‚gothischen‘ dritten ‚Knives Out‘-Film an Der nächste Film in der ‚Knives Out‘-Reihe, ‚Wake Up Dead Man‘, ist „weitaus mehr gothic und bodenständiger im Ton“. Der Schöpfer der Whodunit-Reihe, Rian Johnson, hat verraten, dass sich der dritte Film „zurück zu den Ursprüngen des Genres“ bewegt und dem ersten Film von 2019, ‚Knives Out‘, ähnlicher ist als ‚Glass Onion‘ von 2022. Er […]