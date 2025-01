Film Mark Wahlberg: Entschuldigung bei seinen ‚Flight Risk‘-Co-Stars nach den Dreharbeiten

Mark Wahlberg as Daryl in Flight Risk. - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2025, 14:06 Uhr

Mark Wahlberg entschuldigte sich bei seinen Kollegen nach den Dreharbeiten zu ‚Flight Risk‘, weil er so in seine Rolle vertieft war, dass er gar nicht mit den anderen Darstellern sozialisiert hatte.

Der 53-jährige Schauspieler spielt in dem Film einen Auftragsmörder, der sich als Pilot ausgibt, während er die US-Marshal Madelyn (Michelle Dockery) und den Flüchtigen Winston (Topher Grace) ins Visier nimmt. Er gab zu, dass er so sehr in seiner Rolle als Bösewicht vertieft war, dass er außerhalb der Dreharbeiten nicht besonders aufgeschlossen war.

Mark, der seit dem Film ‚Fear‘ von 1996 keinen Bösewicht mehr gespielt hatte, sagte gegenüber ‚People Magazine‘: „Ich war die ganze Zeit in der Rolle. Wenn wir nicht drehten, war ich entweder allein in einer Ecke oder ging einfach in meine kleine Umkleidekabine und saß dort. Ich war der Typ, der die ganze Zeit von hinten im Flugzeug ständig an ihnen herummeckerte, stichelte und sie anstachelte.“ Allerdings war das alles für die Rolle und der Schauspieler reflektierte danach sein Verhalten, das den anderen Darstellern sicher fies vorgekommen sein muss. „Am Ende entschuldigte ich mich, weil ich abseits der Kamera oder außerhalb des Drehs nicht sehr sozial war, aber ich war einfach im Kopf nur in dieser Rolle“, fügte er hinzu. Glücklicherweise habe der Dreh nur 22 Tage gedauert und nicht etwa Monate, in denen sich Wahlberg so verhalten musste: „Wir haben sehr schnell gedreht.“

Als er seinen Charakter für ‚Flight Risk‘ entwickelte, ließ der Schauspieler sich von einigen seiner Schauspielhelden inspirieren. Über den Film, der von seinem ‚Father Stu‘-Co-Star Mel Gibson inszeniert wurde, sagte Wahlberg: „Ich habe immer wieder gesagt, wie sehr ich Filme wie ‚Shining‘ mit Jack Nicholson, ‚In the Line of Fire‘ mit John Malkovich und ‚Cape Fear‘ mit Robert De Niro liebe. Das sind die Art von Charakteren, zu denen ich mich immer hingezogen fühlte, und ich hatte das so lange nicht gemacht. Immer wieder kamen diese Ideen in meinem Kopf auf, wie ich diese bestimmte Rolle spielen würde.“