Musik Megan Moroney sagte Urlaub ab, um mit Ed Sheeran aufzutreten

Megan Moroney - June 2024 - 2024 CMA Music Festival - Nissan Stadium - TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 14:00 Uhr

Megan Moroney sagte ihren Urlaub ab, um mit Ed Sheeran aufzutreten.

Die 28-Jährige hatte eigentlich Reisepläne, doch wenn Ed Sheeran anruft, dann lässt man nun einmal alles stehen und liegen. Das war zumindest die Devise der amerikanischen Country-Sängerin, als der Brite sich meldete und ihr anbot, gemeinsam zu spielen.

Sie sagte ‚People‘: „Er wollte, dass ich mit ihm im Bluebird Cafe in Nashville spiele, und ich dachte, es sei ein Witz.“ Megan sollte an diesem Wochenende verreisen, aber sie sagte: „Ich habe den Urlaub abgesagt, denn wenn Ed Sheeran anruft und will, dass du mit ihm spielst, lässt du alles stehen.“ Sie lobte Ed dafür, dass er trotz seines Ruhms sehr bodenständig sei. Er sei freundlich und talentiert gewesen und habe ihr erzählt, dass seine Kinder und seine Frau Fans von ihr seien.

Erst kürzlich erzählte Ed, dass er im ersten Jahrzehnt seiner Karriere „extrem unglücklich“ gewesen sei, da er keine Balance im Leben gehabt habe. Er sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich denke, im ersten Jahrzehnt meiner Karriere war ich intensiv unglücklich, weil ich keine Balance hatte – nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.“ Er erklärte, dass sein Leben heute ganz anders aussehe: 70 Prozent Familie und Freunde, 30 Prozent Arbeit: „Vorher waren es 100 Prozent und Null Prozent irgendetwas anderes.“