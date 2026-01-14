Stars ‚Meine Entscheidung ist persönlich‘: Conchita Wurst zieht sich vom ESC zurück

Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix – Austria Eurovision 2014 – Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 14:00 Uhr

Die ESC-Ikone distanziert sich von dem europäischen Musikwettbewerb.

Conchita Wurst wird nicht mehr im Rahmen des Eurovision Song Contests auftreten.

2014 holte die Kunstfigur des Sängers Tom Neuwirth den ESC-Sieg für Österreich. Dieses Jahr findet der europäische Musikwettbewerb erneut in dem deutschen Nachbarland statt, nachdem der österreichische Countertenor JJ im Vorjahr gewonnen hatte. Doch einen Auftritt von Conchita Wurst wird es in Wien nicht geben.

„Als Künstler ist Veränderung meine große Konstante. Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück“, kündigte Tom Neuwirth in einem Instagram-Statement an. Als Grund für diese überraschende Entscheidung gab er an: „Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen.“

Gleichzeitig betonte der 37-Jährige: „Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte.“ Neuwirth erklärte, dass der ESC sein Leben geprägt habe. „Er war Bühne, Zuhause, Sprungbrett und ein Kapitel, für das ich zutiefst dankbar bin.“ Doch nun wolle er sich dem nächsten Kapitel seiner Karriere widmen. Ein weiteres Statement dazu werde es nicht geben, stellte der Künstler klar: „Meine Entscheidung ist persönlich und ich werde sie nicht weiter kommentieren.“

Nach seinem Sieg mit ‚Rise Like A Phoenix‘ blieb Neuwirth dem ESC weiter verbunden. 2015 eröffnete er das Finale in Wien mit dem Titel ‚Building Bridges‘. 2024 war er zusammen mit Rea Garvey Teil der deutschen Castingshow ‚Ich will zum ESC!‘. Im vergangenen Jahr entschied Neuwirth als Jury-Mitglied im deutschen Vorentscheid mit.