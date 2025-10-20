Film ‚Möge das Glück stets mit dir sein‘: Elle Fanning hat Elizabeth Banks Segen für ‚Tribute von Panem‘-Rolle

Elle Fanning participates in the Predator: Badlands panel in Hall H at San Diego Comic Con - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin schlüpft in dem Prequel in die Rolle von Effie Trinket, die ursprünglich von Elizabeth Banks gespielt wurde.

Elle Fanning erhielt von Elizabeth Banks die besten Wünsche, nachdem sie als Effie Trinket in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ gecastet wurde.

Die 27-jährige Schauspielerin verkörpert in dem kommenden Prequel eine jüngere Version von Banks‘ Figur, die als Begleiterin für die Tribute aus Distrikt zwölf agiert. Fanning erinnerte sich an die ermutigenden Worte, die sie von der ‚Spider-Man‘-Darstellerin nach ihrer Rollenbestätigung erhielt.

In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Fanning über Banks: „Ich habe sie schon einmal getroffen und sie war wirklich so nett. Sie schickte mir diese wunderschönen Blumen und sagte: ‚Möge das Glück stets mit dir sein.'“ Die beiden Stars hätten sich ein wenig ausgetauscht. „Sie hat diese Rolle ikonisch und so liebenswert gemacht, und ich hoffe, ich kann dem gerecht werden, was sie für die Fans getan hat“, ergänzte die Blondine.

Banks spielte Effie Trinket in den ursprünglichen vier ‚Die Tribute von Panem‘-Filmen, die ab 2012 ausgestrahlt wurden. Fanning verriet, dass sie ihre Szenen für ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ fast abgeschlossen habe. „Ich bin mit meinem Abschnitt fast fertig. Effie ist jetzt auf der Leinwand zu sehen“, plauderte die ‚Predator: Badlands‘-Darstellerin aus.

‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins aus dem Jahr 2025 und ist der zweite Teil ihrer Prequel-Trilogie. Die Geschichte spielt 24 Jahre vor den Ereignissen von ‚Die Tribute von Panem‘ (2012) und folgt dem 16-jährigen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der gezwungen wird, an den gnadenlosen 50. Hungerspielen teilzunehmen, bei denen sich sowohl die Anzahl der Tribute als auch das Blutvergießen verdoppelt. Während Haymitch ums Überleben kämpft, beginnt er, die dunkelsten Geheimnisse des Kapitols zu enthüllen und muss den verheerenden Preis der Rebellion erfahren.