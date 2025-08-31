Musik MTV bringt Musikvideos vor den MTV Video Music Awards 2025 zurück

Britney Spears - MTV Video Music Awards 2011 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 18:49 Uhr

MTV bringt das Musikvideo im Vorfeld der Video Music Awards 2025 zurück.

Vom 1. bis 7. September wird der Sender über 700 Musikvideos – einige seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen – auf MTV2, MTV Live, MTV Classic und Pluto TVs MTV Biggest Pop ausstrahlen. Die Videos sind in thematische Kategorien gegliedert, die Jahrzehnte und Genres umfassen, darunter Best of the 1980s, Best Celebrity Cameos, Craziest Videos Of All Time und Most VMA Victories.

MTV verriet gegenüber ‚Billboard‘ auch, welche Künstler in dieser Feier der Musikvideogeschichte am meisten vertreten sind. An der Spitze steht Britney Spears mit 21 Clips, gefolgt von Beyoncé (18), Madonna (17), Eminem (15), Michael Jackson (12) und den Backstreet Boys (11). Mariah Carey, NSYNC und Justin Timberlake vervollständigen die Liste mit jeweils neun Videos. Fans können sich außerdem auf „Interstitals“ freuen, in denen Prominente wie Paris Hilton, Olivia Rodrigo, Jon Bon Jovi und andere Kommentare abgeben. Lady Gaga führt mit 12 Nominierungen die Liste bei den diesjährigen VMAs an.

Mariah Carey wird mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award ausgezeichnet. Die Pop-Ikone wird zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder auf der Bühne der Preisverleihung auftreten, um den Preis entgegenzunehmen. Der Michael Jackson Video Vanguard Award ist eine Auszeichnung für „herausragende Beiträge“ und „tiefgreifenden Einfluss“ auf Musikvideos und Popkultur. Der Preis wurde umbenannt, nachdem der verstorbene King of Pop Michael Jackson 1991 den Video Vanguard Award gewonnen hatte. Die VMAs werden am 7. September live aus der UBS Arena in New York übertragen.