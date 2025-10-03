Musik Nachlassverwalter von George Michael hatten ‚keinerlei Bedenken‘, Taylor Swift die Erlaubnis für ‚Father Figure‘ zu geben

George Michael Faith World Tour Japan 1988 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin zollt dem Wham!-Star auf ihrem neuen Album 'The Life of a Showgirl' Tribut.

Die Nachlassverwalter von George Michael haben Taylor Swift dafür gedankt, dass sie dem verstorbenen Star auf ihrem neuen Album Tribut zollt.

Das neue Werk der 35-jährigen Pop-Ikone mit dem Titel ‚The Life of a Showgirl‘ enthält einen Song namens ‚Father Figure‘, der Teile der Melodie aus dem gleichnamigen Lied des verstorbenen Sängers aufgreift. Seine Vertreter hatten „keinerlei Bedenken“, die Erlaubnis für diese Interpolation zu erteilen, da sie „wissen“, dass der ‚Careless Whisper‘-Interpret „das genauso gesehen hätte“.

Auf dem Instagram-Account von George Michael wurde folgendes Statement veröffentlicht: „Wir waren begeistert, als Taylor Swift und ihr Team Anfang des Jahres auf uns zukamen, um eine Interpolation von George Michaels Klassiker ‚Father Figure‘ in einem brandneuen Song gleichen Titels auf ihrem kommenden Album einzubauen. Als wir den Track hörten, hatten wir keinerlei Zweifel daran, dieser Verbindung zwischen zwei großartigen Künstlern zuzustimmen, und wir wissen, dass George das genauso gesehen hätte.“

Weiter hieß es: „George Michael Entertainment wünscht Taylor viel Erfolg mit ‚The Life of a Showgirl‘ und ‚Father Figure‘.“ Der Post war mit den Worten versehen: „Danke Taylor Swift, dass du George in solch einem besonderen Moment einbezogen hast. ‚Father Figure‘ (Taylor’s Version) erscheint morgen.“

George Michaels Ex-Partner erklärte kürzlich, dass der verstorbene Sänger stolz auf Taylors Hommage auf ‚The Life of a Showgirl‘ wäre, das am Freitag (3. Oktober) erschienen ist. Kenny Goss – der von 1996 bis 2009 mit dem Wham!-Star zusammen war – sagte gegenüber ‚TMZ‘, George hätte Taylors Song voll und ganz befürwortet. Zwar habe der ‚Faith‘-Interpret die ‚Cruel Summer‘-Sängerin vor seinem Tod 2016 nie getroffen. Doch der Kunsthändler zeigte sich überzeugt, dass George ein Fan gewesen wäre und es geschätzt hätte, dass sich eine Künstlerin ihres Formats für seine Arbeit interessiert.