Stars Neujahrs-Überraschung: Dieter Bohlen und seine Carina haben endlich geheiratet

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 14:00 Uhr

Mit dieser Nachricht hat wohl kaum jemand gerechnet: Dieter Bohlen ist unter die Ehemänner gegangen.

Am Neujahrstag machte der Poptitan öffentlich, dass er und seine langjährige Partnerin Carina Walz still und heimlich geheiratet haben – und das an einem ganz besonderen Ort.

Nach 20 gemeinsamen Jahren gaben sich Bohlen und Walz am Silvesterabend auf den Malediven endlich das Ja-Wort. Barfuß, am Strand und fernab der Öffentlichkeit gaben sie sich bei Sonnenuntergang das Eheversprechen. „Mich rührt es sehr“, gesteht Bohlen gegenüber ‚Bild‘ und erklärt zugleich den romantischen Hintergrund der Entscheidung: „Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich finde das schön.“

Die Zeremonie fand am späten Nachmittag in kleinem Kreis statt. Mit dabei waren ihre Kinder – ein Moment, der Bohlen besonders stolz macht. „Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht“, verrät er. Die Bilder, die der Pop-Titan auch auf Instagram postete, zeigen ein entspanntes Paar: Bohlen in weißen Hosen und Leinenhemd, Carina in einem auffälligen Brautkleid aus Spitze und Rüschen.

Von den Hochzeitsplänen wussten im Vorfeld nur die engsten Familienmitglieder. Neben Carinas Eltern waren auch Bohlens erwachsene Kinder aus früherer Ehe – Marc, Marvin und Marielin – eingeweiht. Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen.