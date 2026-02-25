Film Neve Campbell steht zu Entscheidung, wegen Gage-Streit nicht bei ‚Scream VI‘ mitzuspielen

Neve Campbell - Reefer Madness: The Musical" Opening Night Performance 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 19:00 Uhr

Neve Campbell steht weiterhin zu ihrer Entscheidung, nicht in ‚Scream VI‘ aufzutreten, nachdem es Streit über ihre Bezahlung gab.

Die 52-jährige Schauspielerin kehrt in ‚Scream 7‘ als Sidney Prescott zurück, betont jedoch, dass sie es nicht bereut, im Film von 2023 gefehlt zu haben, da sie sich durch das angebotene Gehalt „unterbewertet“ fühlte.

„Als ich diese Entscheidung traf, dachte ich einfach, ich könnte nicht mit mir selbst leben, wenn ich ans Set gehe“, sagte Neve jetzt bei ‚CBS Mornings‘. „Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich wusste, dass mein Wert für dieses Franchise größer war als das, was angeboten wurde. Für mich musste ich diese Entscheidung treffen.“

Die ‚Lincoln Lawyer‘-Darstellerin gab aber auch zu, dass sie befürchtete, der Streit könne das Ende ihrer Zeit im ‚Scream‘-Franchise bedeuten, nachdem sie Sidney Prescott erstmals im Originalfilm von 1996 gespielt hatte. Campbell sagte: „Als ich mich verabschiedete, dachte ich, das war’s. Ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass es das gewesen ist.“

Auf die Frage, ob sie mit der Entscheidung im Reinen sei, antwortete Neve: „Ich musste es sein. Natürlich war ich traurig. Als ich wusste, dass sie ihren ersten Drehtag hatten und ich nicht dabei war, dachte ich: ‚Das ist schade.‘ Aber gleichzeitig wusste ich, dass meine Entscheidung richtig war.“

‚Scream 7‘ kommt diese Woche in die Kinos und Neve verriet zuvor, dass ihre Figur erneut im Mittelpunkt stehen wird. Sie sagte 2024 gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wir werden Sidney folgen. Sie haben mir das Konzept vorgestellt, und das war der Grund, warum ich zugesagt habe. Ich liebe diese Filme, es macht so viel Spaß, Teil davon zu sein. Ich bin so dankbar dafür. Ich hätte mir nie vorstellen können, Teil eines Films zu sein, der sich über so viele Jahrzehnte erstreckt.“