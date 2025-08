Film Nicole Kidman und Sandra Bullock haben eine ‚verrückte‘ Verbindung

Sandra Bullock and Nicole Kidman - Practical Magic - 1998 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2025, 13:00 Uhr

Die beiden Schauspielerinnen standen erneut als magisch begabte Schwestern vor der Kamera.

Nicole Kidman und Sandra Bullock teilen bei ‚Practical Magic 2‘ eine „verrückte“ Verbindung.

Die beiden Schauspielerinnen schlüpfen erneut in ihre Rollen als Hexenschwestern Gillian und Sally Owens in der Fortsetzung des Klassikers von 1998. Die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin verriet, dass sie und ihre Freundin im echten Leben „wie Schwestern“ seien und sich gerne gegenseitig aufziehen. Im Interview mit dem ‚People‘-Magazin sagte Kidman (58): „Unsere Dynamik ist verrückt. Ich kann sie necken, und sie neckt mich“, erklärte sie und ergänzte: „Wir leben beide in London, ganz in der Nähe voneinander… Ich liebe sie, sie ist so witzig und so liebenswert. Und wir haben einfach die beste Zeit miteinander.“

Die 58-Jährige gab zu, dass sie und Sandra begeistert sind, die Figuren nach 27 Jahren wieder spielen zu dürfen. „Wir dachten beide: ‚Was?‘ – aber wir waren sofort wieder mittendrin.“ Und es ist nicht nur Sandra, mit der Nicole gerne an dem Film arbeitet. Sie fügte hinzu: „Wir haben diese wunderbare Regisseurin, Susanne Bier. Warner Bros. unterstützt den Film und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir zurückkehren und die Geschichte erweitern können. Und dann ist da noch die wunderbare Joey King, mit der ich schon zuvor gearbeitet habe – sie ist einfach bezaubernd. Es ist eine Gruppe großartiger Frauen – und ein paar toller Männer –, die die nächste Phase im Leben der Hexen gestalten.“

Unterdessen enthüllte Evan Rachel Wood kürzlich, dass sie ihre Rolle als Kylie, Sandras Filmtochter, in der Fortsetzung nicht wieder aufnehmen wird, obwohl sie darum gebeten hatte, Teil des Projekts zu sein. Sie schrieb in einer Instagram-Story: „Ich werde ständig danach gefragt, also kläre ich es jetzt: Ich wurde nicht gefragt, ob ich in der ‚Practical Magic‘-Fortsetzung mitspielen möchte. Ich habe meine Mitarbeit angeboten, selbst wenn es nur eine Szene oder eine Zeile gewesen wäre. Mir wurde gesagt, dass sie neu besetzen. Es tut mir leid, die Fans zu enttäuschen – es lag nicht in meiner Hand oder meiner Entscheidung. Ich hätte mich sehr gefreut, wieder bei meinen Schwestern zu sein.“