Oasis planen neue Songs für nächste Tour.

Bang Showbiz | 15.02.2026, 09:00 Uhr

Oasis wollen bei einer Tour im Jahr 2027 neue Musik vorstellen.

Die Band kehrte im vergangenen Jahr nach 16-jähriger Pause für eine Reihe ausverkaufter Stadionkonzerte zurück. Zwar wollen sie erst im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen, doch Fans dürfen sich freuen: Erstmals seit dem 2008 erschienenen Album ‚Dig Out Your Soul‘ soll es neue Songs der ‚Wonderwall‘-Interpreten geben. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Noel und Liam gönnen sich dieses Jahr eine wohlverdiente Pause von der Straße, um sich zu erholen. Aber sie wissen, dass die Fans nach mehr verlangen – also wollen sie die Gunst der Stunde nutzen.“ Während der Erholungsphase will die Band Zeit im Tonstudio verbringen. Der Insider ergänzte: „Noel war fleißig am Schreiben, und sie haben das ganze Jahr Zeit zum Aufnehmen. Er war letztes Jahr sehr inspiriert und steckt voller Ideen.“ Berichten zufolge wird Miles Kane Oasis bei mehreren Terminen der 2027er-Tour als Support begleiten.

Unterdessen bestätigte Noel Gallagher kürzlich, dass er wieder im Studio arbeitet, und scherzte, er müsse bald neue Songs veröffentlichen, nachdem er wegen der Kritik an seiner Auszeichnung als ‚Songwriter des Jahres‘ bei den kommenden Brit Awards „beschämt“ worden sei. Gegenüber ‚talkSPORT‘ sagte er: „Ich bin gerade im Studio, aber ich sollte besser bald etwas veröffentlichen. Ich wurde beschämt.“ Der Gitarrist spekulierte, dass er die Ehrung womöglich nur erhalte, weil die Preisverleihung erstmals in seiner Heimatstadt Manchester stattfinde. Er sagte: „Ich habe seit zwei Jahren keinen Song geschrieben. Ich weiß nicht, wie ich damit durchgekommen bin, aber ich nehme es gern an. Ehrlich gesagt glaube ich, sie wollten einfach unbedingt jemanden von Oasis dort oben haben, weil es in Manchester ist. Unser Kid hat gesagt, er geht nicht hin.“

Als man ihn darauf ansprach, dass manche infrage stellen, warum er den Preis erhält, obwohl er keine neuen Songs geschrieben hat, entgegnete er: „Nun, ich glaube, bei den Brits geht es vor allem um Verkaufszahlen. Wir haben letztes Jahr eine Million Platten verkauft – und ich bin nicht mal vom Sofa aufgestanden. Ich glaube nicht, dass es einen Songwriter gibt, der das toppen kann. Aber wenn jemand ein Problem damit hat, soll er mich dort treffen. Dann klären wir das auf dem roten Teppich.“