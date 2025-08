Film ‚Passion Christi‘-Fortsetzung wird in zwei Teilen veröffentlicht

Bang Showbiz | 06.08.2025, 11:00 Uhr

Mel Gibsons ‚Die Passion Christi‘-Fortsetzung kommt 2027 in zwei Teilen ins Kino.

Der ‚Lethal Weapon‘-Star führte bereits 2004 beim Original Regie und arbeitet seit Jahren an einem Nachfolgeprojekt mit dem Titel ‚The Resurrection of the Christ‘ (Deutsch: ‚Die Auferstehung Christi‘). Nun wurde bekannt gegeben, dass der Film in zwei Teile aufgeteilt wird, die nur 40 Tage auseinander veröffentlicht werden.

Der erste Teil erscheint am Karfreitag, dem 26. März 2027. Der zweite folgt an Christi Himmelfahrt, dem 6. Mai 2027. Diese Neuigkeit wurde über einen Instagram-Post bekannt gegeben, in dem auch die Veröffentlichungstermine genannt wurden. Mel Gibson führt erneut Regie, und Jim Caviezel, der in Teil 1 Jesus Christus spielte, kehrt für beide Fortsetzungen in diese Rolle zurück. Auch Monica Bellucci ist wieder als Maria Magdalena dabei. Zudem kehren Maia Morgenstern (als Jesus‘ Mutter Maria) und Francesco De Vito (als Petrus) zurück.

Gibson arbeitet bereits seit Jahren an der Fortsetzung und sprach 2022 offen über die Schwierigkeiten, die mit der Umsetzung verbunden sind. In der YouTube-Sendung ‚The World Over‘ von EWTN erklärte er: „Das ist ein riesiges Thema – und es ist keine lineare Erzählung. Damit es Bedeutung hat und bei möglichst vielen Menschen etwas auslöst, muss ich das zentrale Ereignis, das ich zeigen will, mit allem davor, danach und in anderen Dimensionen in Beziehung setzen. Und ja, das geht schon fast in Richtung Sci-Fi.“

Der Hollywood-Star räumte ein: „Es ist eine große Geschichte, ein komplexes Konzept, und es hat lange gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, sie so zu erzählen, dass sie auch jemand versteht, der mit der biblischen Geschichte nicht vertraut ist.“