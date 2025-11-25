Musik Pete Doherty verrät, ob The Libertines ein neues Album planen

The Libertines - Pete Doherty and Carl Barat - Cardiff University AUG 2022 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 18:00 Uhr

Im vergangenen Jahr feierte die Rockband mit 'All Quiet on the Eastern Esplanade' große Erfolge.

Pete Doherty enthüllt, dass es „Gespräche“ über ein weiteres Libertines-Album gibt.

Die Indie-Legenden landeten 2024 mit ihrem Album ‚All Quiet on the Eastern Esplanade‘ an der Spitze der britischen Charts. Die Fans hatten fast ein Jahrzehnt auf den Nachfolger von ‚Anthems for Doomed Youth‘ aus dem Jahr 2015 gewartet.

Im Interview mit dem Magazin ‚Far Out‘ bestätigte Doherty die neuen musikalischen Pläne der Gruppe: „Es gibt Gespräche über ein weiteres Album.“ Laut dem 46-Jährigen sind sich er und Co-Frontmann Carl Barat jedoch nicht einig darüber, ob die Band zu seinem Indie-Label Strap Originals wechseln soll. „Ich versuche, sie dazu zu bringen, bei Strap Originals zu unterschreiben, aber ich glaube nicht, dass Carl da mitspielt“, offenbarte er.

Über die weiteren Pläne der Libertines sagte er außerdem: „Es wird immer hier und da Festivals mit The Libs geben. Wir werden sehen, was passiert.“ Im kommenden Jahr werden The Libertines bei Festivals wie Y Not und Truck auftreten.

Dohertys andere Band Babyshambles ist derzeit auf ihrer ersten UK-Tour seit mehr als einem Jahrzehnt unterwegs. Der Frontmann bezeichnete das Comeback kürzlich als „Selbstläufer“ und verriet, dass die Entscheidung sowohl durch die Nachfrage der Fans als auch durch persönliche Reflexion entstanden sei. „Überall, wo ich hingehe, höre ich: ‚Was ist mit den ’shambles los?'“, erzählte er gegenüber ‚NME‘. „Es ist ein unerledigtes Geschäft und ein echter Wunsch, einige dieser alten Songs wieder zu spielen und eine kleine Sause zu haben.“