Stars Pietro Lombardi äußert sich zu Sarah Engels ESC-Teilnahme

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger verrät, was er von der ESC-Teilnahme seiner Ex-Frau hält.

Pietro Lombardi hat auf die ESC-Teilnahme seiner Ex-Frau Sarah Engels reagiert.

Seit Samstagabend (28. Februar) steht fest: Die ehemalige DSDS-Kandidatin wird Deutschland am 16. Mai beim ESC-Finale in Wien vertreten. Beim Vorentscheid konnte sie sich mit ihrem Titel ‚Fire‘ gegen acht andere Bewerber durchsetzen. Nun hat sich auch Pietro Lombardi zu Sarahs Triumph geäußert.

Obwohl die Eltern von Alessio (10) nicht immer gut aufeinander zu sprechen sind, fand der Sänger anerkennende Worte für seine Ex. Er wünsche ihr „nichts Schlechtes“ für ihren Auftritt, betonte der 33-Jährige im RTL-Interview. Anschließend verwies er auf Sarahs musikalisches Talent: „Sie hat eine gute Stimme, das kann man nicht kleinreden“, erklärte er. „Das ist super, dass sie da mitmachen kann.“ Pietro hatte auch einen Tipp für die Mutter seines ältesten Sohnes: Sie solle „einfach ihr Ding machen“. Der Rest liege in den Händen der Zuschauer.

Die beiden Stars hatten sich 2011 bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ kennengelernt. Pietro gewann das Finale, während Sarah Zweite wurde. 2013 folgte die Hochzeit, zwei Jahre später wurde der gemeinsame Sohn Alessio geboren. Doch 2016 scheiterte die Ehe. Die Sängerin ist mittlerweile mit Julian Engels verheiratet, dem Vater ihrer Tochter Solea (4). Pietro wiederum hat zwei weitere Söhne aus der Beziehung mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa.

In der Vergangenheit hatten Sarah und Pietro immer wieder mit öffentlichen Streitigkeiten für Aufsehen gesorgt. Im Februar 2025 behauptete der ‚Phänomenal‘-Interpret, dass Sarah eine Unterlassungsklage gegen seine damalige Partnerin erwirkt habe. „Was da drinnen stand … ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen“, offenbarte Pietro in einem Instagram-Clip.