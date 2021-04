Pietro Lombardi: Neues XXXL-Haus für „künftige Frau und große Familie!“

27.04.2021 16:58 Uhr

Pietro Lombardi hat sich ein neues XXL-Haus gegönnt. Noch zieht er allein ein, doch er hofft schon ganz bald dort mit einer neuen Frau an seiner Seite leben zu können.

Noch vor einigen Jahren hätte Pietro Lombardi aus seinem Hauskauf eine TV-Doku gemacht. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi ließ er sich auf Schritt und Tritt von Kameras begleiten.

Von der Single-Bude ins XXL-Haus

Das ist heute nicht mehr so, dafür gibt es jetzt schließlich Instagram. Dort nimmt er seine 1,9 Millionen Follower mit und zeigt ihnen die ersten Eindrücke seiner neuen Mega-Butze!

Mit Ex-Sarah hat Pietro damals in einem Haus gewohnt. Nach der Trennung zog er in eine Single-Wohnung, die von seinem Kumpel und Comedian Oliver Pocher vermietet wurde.

300 Quadratmeter

Jetzt ist es Zeit für etwas Neues und deswegen hat sich der Sänger ein XXXL-Haus gegönnt. Auf 300 Quadratmeter Wohnfläche macht er es sich nun zukünftig gemütlich.

Aber was macht man mit so viel Platz? Ganz klar, Söhnchen Alessio, der zwar bei Mama Sarah wohnt, aber regelmäßig bei Pietro ist, bekommt sein eigenes kleines Reich. Schließlich soll es ihm auch im neuen Haus gut gehen.

Das Haus ist für Frau und Familie

Dann will sich Pietro natürlich einen großzügigen Wohnbereich einrichten, ein Ankleidezimmer, ein Schlafzimmer und ein Musikzimmer. Was er mit den restlichen Räumen macht, das weiß Pietro noch nicht.

Doch er plant schon für die Zukunft und erklärt gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ich möchte hiermit den Grundstein für meine Zukunft zu setzen, für meine künftige Frau und für meine große Familie, von der ich immer noch träume.“

Pietro ist immer noch Single

Das Haus ist nun schon mal in seinem Eigentum, fehlt nur noch die Frau! Mit denen hatte er in letzter Zeit nicht so Glück. Im Herbst 2020 stellte er Laura Maria Rypa als die große Liebe vier. Er war sich sicher, dass sie die letzte Frau an seiner Seite sein wird.

Nach nur vier Wochen gaben die beiden jedoch wieder ihre Trennung bekannt, es habe einfach nicht gepasst. Nach einem kurzzeitigen Liebes-Comeback, folgte die erneute Trennung. Seitdem ist Pietro wieder Single…

(TT)