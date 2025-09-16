Stars Pietro Lombardi plant Sterilisation

Bang Showbiz | 16.09.2025

Nach der Trennung von Laura Maria Rypa will der Sänger offenbar keine leiblichen Kinder mehr.

Pietro Lombardi hat überraschend angekündigt, sich nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa sterilisieren zu lassen.

Der 33-jährige Sänger äußerte sich in einer Instagram-Story zu seiner Familienplanung und erklärte offen: „Ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen.“ Damit schließt der einstige DSDS-Sieger klar und deutlich die Möglichkeit aus, weitere leibliche Kinder zu bekommen. Lombardi, der bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit Sarah Engels hat, sowie zwei Söhne mit seiner aktuellen Ex-Verlobten, betonte, dass er mit seiner Entscheidung nicht endgültig auf den Kinderwunsch verzichtet. Bereits des Öfteren hatte der ‚Phänomenal‘-Interpret angedeutet, dass er eigentlich gerne eine Tochter hätte. In der gleichen Instagram-Story fügte er deshalb hinzu: „Muss ich eben ein Mädchen adoptieren – das fände ich auch schön. Ein Kind ohne Familie aufzunehmen.“ Ob eine Adoption als Alleinerziehender für ihn realisierbar ist, sei ihm jedoch nicht sicher.

Die Trennung von Laura Maria Rypa erfolgte erst vor wenigen Wochen. Lombardi ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, das er zuvor mit der Influencerin und ihren beiden gemeinsamen Kindern bewohnt hatte. Trotz der Trennung bleibt der Kontakt zu seinen Kindern für ihn von großer Bedeutung. Aktuell befindet sich der TV-Star bei Freunden in Karlsruhe, wo er sich von dem nervenaufreibenden Split erholt.