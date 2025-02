Stars Prinzessin Eugenie würdigt ihre „besondere Freundin“ Michelle Trachtenberg

Bang Showbiz | 28.02.2025, 09:00 Uhr

Prinzessin Eugenie hat ihrer „besonderen Freundin“ Michelle Trachtenberg Tribut gezollt.

Der 34-jährige Royal erinnerte sich an den „hellen“ Geist der verstorbenen ‚Buffy – Vampirjägerin‘-Darstellerin, die am Mittwoch (26. Februar) tot in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden wurde, und an all das „Lachen und den Spaß“, den sie miteinander teilten.

Eugenie postete ein Foto der beiden Freundinnen beim Ausgehen und schrieb in ihrer Instagram-Story: „Auf Wiedersehen, besondere Freundin. Du wirst so geliebt und vermisst. Danke für so viele Erinnerungen an Lachen und Spaß. Du warst so nachdenklich und großzügig und so lustig.“ Am besten habe Eugenie immer gefallen, wie Michelle Essen bestellt hat: „Immer mit Präzision, damit du genau das bekamst, was wir alle wollten. Ich denke an dich da oben, Freundin, an deinen Geist, der so hell war, und an deine Freude, die du so vielen gebracht hast.“

Michelle war vor allem für ihre Rolle als Dawn Summers bekannt, die Schwester von Sarah Michelle Gellars Titelfigur in ‚Buffy – Die Vampirjägerin‘, und auch ihr Co-Star zollte ihr kürzlich Tribut. Sarahs Instagram-Post wurde vom Finale der fünften Staffel der Serie, ‚The Gift‘, inspiriert, in dem Buffy sich opferte, um Dawn zu retten. Sie schrieb: „Michelle, hör mir zu. Zuhören. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwierigste auf dieser Welt ist es, in ihr zu leben. Ich werde mutig sein. Ich werde leben… für dich.“