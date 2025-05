Film Ralph Macchio freut sich, dass Karate Kid-Franchise weiter geehrt wird

Ralph Macchio attends KARATE KID LEGENDS - New York Premiere - Starpix - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 18:00 Uhr

Ralph Macchio wollte in ‚Karate Kid: Legends‘ das „Vermächtnis“ des Franchise ehren.

Der 63-jährige Schauspieler nimmt seine Rolle als Daniel LaRusso in dem Martial-Arts-Franchise zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder auf der großen Leinwand auf. Er ist dankbar, dass der neue Streifen durch die Verbindung zwischen Jackie Chans Figur Mr. Han und dem Karatemeister Mr. Miyagi (gespielt vom verstorbenen Pat Morita) eine Hommage an die Vergangenheit darstellt.

Ralph sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Es fühlt sich authentisch an und ehrt das Vermächtnis des gesamten Franchise, und ich denke, das tun wir. Es ist ein weiteres Ökosystem im großen Universum. Dieses Franchise weiß nicht, wie man es nicht richtig macht, wenn es uns wichtig ist, und ich versuche, immer sehr vorsichtig zu sein und meinen Charakter zu schützen, und ich glaube gerne, dass ich das wieder getan habe.“

Vor Macchios Auftritt in ‚Karate Kid: Legends‘ war er in der TV-Serie ‚Cobra Kai‘ in die Rolle des Daniel zurückgekehrt. Er verriet, dass er viele Gespräche mit dem Studio geführt habe, bevor er sich für den Film entschied. Er sagte: „Ich war mitten in ‚Cobra Kai‘ und wir waren noch dabei, diese Geschichte zu beenden, also wollte ich wissen, wo sie in Daniel LaRussos Erzählung und seiner Entwicklung landet. Und als wir herausfanden, dass es drei Jahre später war und wir ihn in der Serie haben als eine Art beste Version seiner selbst durch seine kleine Midlife-Crisis in der ‚Cobra Kai‘-Serie, gibt es ein Element, in dem er mehr Miyagi auf seine Art ist und dieses Vermächtnis an ein Kind weitergibt, das seine Hilfe braucht.“