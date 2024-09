Stars Raven-Symoné: Üble Kritik an Demi Lovato zu ‚Sonny‘-Zeiten

Demi Lovato and Raven-Symone at Child Star premiere in Los Angeles - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 18:00 Uhr

Raven-Symoné hat Demi Lovato gesagt, dass sie nicht „der netteste Mensch“ war, als sie sich zum ersten Mal trafen.

Die ‚That‘s So Raven‘-Darstellerin tritt in der neuen Dokumentation ‚Child Star‘ ihrer Disney Channel-Kollegin Demi auf. Das Duo kennt sich aus früheren Zeiten bei dem Kindersender, allerdings hat Raven Demi bis heute nicht verziehen, dass diese völlig vergessen hatte, dass sie sogar gemeinsam in ‚Sonny With A Chance‘ vor der Kamera standen.

In der Dokumentation sagte Demi: „Als wir zum ersten Mal telefonierten, um über dieses Projekt zu sprechen, sagte ich: ‚Ich habe dich bei ‚That‘s So Raven‘ gesehen. Was für eine Inspiration.‘ Und du sagtest: ‚B****, ich war in deiner Show.‘ Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott, ja, war sie.‘“ Die 32-jährige Schauspielerin hat Schwierigkeiten, sich an viel von dieser Zeit in ihrem Leben zu erinnern wegen ihrer Dissoziation, einer Störung, die laut der American Psychiatric Association als Folge eines vergangenen Traumas zu Vergesslichkeit führen kann. Demi räumte ein, dass es „schwierig“ war, mit ihr zu arbeiten, weil sie „so große Schmerzen hatte“.

Raven, die 2010 einen Gastauftritt als Amber Algoode in ‚Sonny With A Chance‘ hatte, erinnerte sich: „Ich meine, du warst nicht der netteste Mensch. Du hast nicht gesagt: ‚Willkommen!‘ Das hast du nicht getan.“ Der 38-jährige Star versteht jedoch auch den Druck, den es mit sich bringt, eine Kinderschauspielerin zu sein, und „nahm es ihr nicht übel“. Sie fügte hinzu: „Da ich die Art von Person bin, die ich bin, und da ich schon so lange in der Branche bin wie du, verstehe ich die Glasur über den Augen. Ich habe es dir nicht übel genommen. Ich dachte nur: ‚Da stimmt was nicht.‘“