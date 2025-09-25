Film Rebel Wilson führt Regie bei ‚ultimativem Girl-Power-Film‘

Rebel Wilson - June 2025 - Avalon - Bride Hard LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat bei ihrem neuen Projekt gleich mehrere Zügel in der Hand.

Rebel Wilson inszeniert eine gewagte Komödie.

Die 45-jährige Schauspielerin wird für ‚Girl Group‘ außerdem das Drehbuch schreiben, den Film produzieren und selbst die Hauptrolle spielen. Die Dreharbeiten laufen derzeit in Großbritannien. Zum Ensemble gehören unter anderem ‚Mrs. Biggs‘-Darstellerin Sheridan Smith, Spice Girls-Mitglied Melanie Chisholm, ‚WandaVision‘-Star Randall Park und Pussycat Dolls-Sängerin Ashley Roberts.

Der Film verspricht eine „frische, urkomische und herzerwärmende Auseinandersetzung mit Ruhm, Scheitern und weiblicher Selbstermächtigung“. Wilson spielt darin eine Pop-Diva, die aus der Reunion-Tour ihrer eigenen Girlgroup geworfen wird und zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wird. Sie nutzt die Gelegenheit für ein Comeback, indem sie eine chaotische Teenie-Mädchengruppe auf ein großes Label-Casting vorbereitet. Doch ihre Figur treibt die Mädchen zu weit und wird dadurch gezwungen, sich mit der toxischen Industrie auseinanderzusetzen, die sie hervorgebracht hat – und mit ihrer eigenen Selbstzerstörung.

Wilson erklärte: „Seit meiner Zeit bei der ‚Pitch Perfect‘-Reihe wollte ich immer etwas Ähnliches schaffen. ‚Girl Group‘ ist so voller Spaß und Energie – ein Film, der euch singend und tanzend aus dem Kino entlässt. Wir haben ein großartiges Team: von Chris Scott, der zuletzt ‚Wicked‘ choreografiert hat, bis hin zum Musikteam, das ‚A Star Is Born‘ und ‚Pitch Perfect‘ gemacht hat.“ Die Besetzung sei gespickt mit Multitalenten, schwärmte die Schauspielerin. „Und ich liebe die Zusammenarbeit mit Live Nation Studios und [Future Artists Entertainment]. Das ist der ultimative Girl-Power-Film!“, zeigte sich Wilson überzeugt.

Weitere Stars im Cast sind ‚Derry Girls‘-Darstellerin Jamie Lee O’Donnell, Comedian Guz Khan, All Saints-Sängerin Shaznay Lewis und Musikerin Loren Gray. Gemeinsam mit Wilsons Figur bilden sie die Girlband Girlfriends. Um die jungen Hauptrollen zu besetzen, die die Teenie-Girlgroup darstellen, führte die Produktion eine landesweite Suche in den USA durch – die Namen werden bald bekannt gegeben.

‚Girl Group‘ wird von Wilsons Firma Camp Sugar produziert, gemeinsam mit Matt Williams von Future Artists Entertainment. Ryan Kroft und Michael Rapino übernehmen die Rolle der ausführenden Produzenten für Live Nation Studios, während Chris Scott die Choreografie verantwortet.