Musik Rihanna: Sie plant eine Kollaboration mit Billie Eilish

Rihanna attends the Savage X Fenty Celebration of Lavish Lace Debut - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 16:00 Uhr

Die Musikerin möchte mit dem Star zusammenarbeiten.

Rihanna möchte mit Billie Eilish zusammenarbeiten.

Die ,Work‘-Künstlerin, die seit ,Lift Me Up’ aus dem Soundtrack von ,Black Panther: Wakanda Forever’ im Jahr 2022 keinen Song mehr veröffentlichte, lobte die ,What Was I Made For?‘-Sängerin als „so gut“ und gab zu, dass sie ganz oben auf der Liste der Leute stehe, mit denen sie gerne Musik aufnehmen will.

Auf die Frage, mit wem sie am liebsten zusammenarbeiten würde, verriet Rihanna gegenüber ,Access Hollywood‘: „Wenn ich nur einen Song mit Billie Eilish aufnehmen könnte. Mm-mm, sie ist so gut.“ Und Billie zeigte sich begeistert von der Unterstützung des 36-jährigen Stars und teilte den Videoclip in ihrer Instagram-Story. Eilish verkündete: „Was zur Hölle, oh mein Gott, was zur Hölle.“ Die 22-jährige Sängerin hatte Rihanna in den letzten Jahren zuvor wiederholt gelobt. Im letzen Jahr sagte die Musikerin gegenüber dem ,Vogue‘-Magazin, dass sie die ,Diamonds‘-Hitmacherin für die „heißeste Person, die es jemals in der Geschichte der Welt gegeben hat“ halte. Und 2019 nannte Billie Rihanna als die eine Berühmtheit, die sie gerne treffen würde: „Aber nur, wenn sie es auch wollte. Denn mein ganzes Leben lang wollte ich meine Idole nie treffen, da ich sie nie belästigen wollte.“