Musik RM kündigt an: Neue BTS-Musik klingt ‚wirklich großartig‘

RM - Kim Namjoon - BTS - NBC Today Show - Feb 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 18:00 Uhr

RM hat angedeutet, dass die neue Musik von BTS „wirklich großartig“ wird.

Die K-Pop-Boyband plant ihr Comeback für „Ende März“ und gab jetzt ein Update zu ihrer Arbeit im Studio. „Vor allem – die Musik wird wirklich großartig!! Alle arbeiten hart. Freut euch darauf. 2026 Bulletproof Army Fighting“, schrieb RM am Dienstag (11. November) auf X.

Im Oktober nahmen RM, V und J-hope am ‚Love Your W‘-Charity-Event von W Korea in Seoul teil und wurden gefragt, wann die Fans mit dem langersehnten Comeback rechnen können. Wie das Magazin ‚NME‘ zitierte, sagte RM: „Wir müssen weiter am Album arbeiten – wir werden die Albumfotos machen und das Musikvideo drehen. Bitte freut euch auf Ende März.“ J-hope witzelte: „Es ist schon eine Weile her – sollen wir wieder mit dem Tanztraining anfangen?“ RM antwortete daraufhin scherzhaft: „Lass uns morgen anfangen.“

Das Versprechen eines März-Comebacks begeisterte die Fans, nachdem alle sieben Mitglieder der Band bereits im Juli erstmals seit 2022 wiedervereint waren, nachdem sie ihren obligatorischen Militärdienst beendet hatten. Während eines Livestreams verriet die Band ihrer Fangemeinde – bekannt als ARMY –, dass sie an einem neuen Album arbeite, das im Frühjahr 2026 erscheinen und von einer Welttournee begleitet werden soll. Die Sänger verkündeten: „Wir werden im Frühjahr nächsten Jahres ein neues BTS-Album veröffentlichen. Ab Juli arbeiten alle sieben von uns eng zusammen an neuer Musik.“ Da es ein Gruppenalbum ist, soll es die Gedanken und Ideen jedes Mitglieds widerspiegeln, versprach die Band weiter. „Wir gehen an dieses Album mit derselben Einstellung heran wie zu Beginn. Wir planen auch eine Welttournee zusammen mit dem neuen Album. Wir werden Fans auf der ganzen Welt besuchen, also hoffen wir, dass ihr genauso begeistert seid wie wir.“