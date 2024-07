Film Rob Lowe: ‘St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief’ Fortsetzung?

Rob Lowe - At the Fox Upfront Presentation - MAY 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2024, 08:00 Uhr

Rob Lowe hat verraten, dass eine Fortsetzung von ‘St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief’ in Entwicklung ist.

Der 50-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Saxophonisten Billy Hicks in dem Film aus dem Jahr 1985, der eine Gruppe von Hochschulabsolventen dabei begleitet, wie sie sich an das Leben nach der Universität anpassen, und er gab zu, dass eine Fortsetzung in Planung ist, auch wenn sie sich derzeit nur in einem „frühen Stadium“ der Entwicklung befindet.

Er erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Wir haben uns mit dem Studio getroffen und ich spreche seit etwa vier Monaten darüber, es zu tun. Die ‚Brats‘-Dokumentation hat die Aufregung nur noch vergrößert. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr frühes Stadium. Wir werden also sehen.“ In dem Filmklassiker spielte Rob neben Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy, Andie MacDowell und Mare Winningham.

Erst vor zwei Jahren gab Andrew, der den Journalisten Kevin Dolenz spielte, zu, dass er sich mit all seinen Co-Stars wieder treffen wollte, da sie seit dem Erscheinen des Films „getrennte Wege“ gegangen waren. Er sagte zu ‘Hollywood Life’: „Ich möchte mit allen reden. Es ist so interessant. Wir sind alle getrennte Wege gegangen. […] Es ist etwas, das wir gemeinsam durchgestanden haben, auch wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise nicht kennen. Ich weiß nicht, ob die anderen Jungs sich kennen, aber ich würde sie alle gerne wiedersehen.”