Der Sänger steht kurz davor, in seinem Heimatland die Beatles zu übertreffen - dank seines neuen Albums 'Britpop'.

Robbie Williams steht kurz davor, den Rekord der Beatles für die meisten Nummer-eins-Alben in Großbritannien zu brechen.

Das neueste Album des Sängers, ‚Britpop‘, befindet sich zur Wochenmitte auf Platz eins der britischen Charts und könnte damit Musikgeschichte schreiben. Sollte Robbies Album auch am Freitag (23. Januar) an der Spitze stehen, würde er den Rekord von 15 britischen Nummer-eins-Alben übertreffen, den er bislang mit den Fab Four teilt.

Der ehemalige Take That-Star veröffentlichte ‚Britpop‘ überraschend am vergangenen Freitag (16. Januar) – drei Wochen früher als geplant. Robbie gestand, dass er den Rekord unbedingt für sich beanspruchen will. In der ‚Scott Mills Breakfast Show‘ von ‚BBC Radio 2‘ enthüllte er: „Ja, das will ich gerade mehr als alles andere in meiner Karriere, natürlich. Lasst mich das einordnen: Ich habe die Matrix gebrochen. Wenn so ein Rekord erwähnt wird und es um mich geht, weiß ich nicht, wie das passiert ist, ich weiß nur, dass es passiert ist. Das bringt mein Imposter-Syndrom massiv zum Vorschein, und mein erster Gedanke ist Verlegenheit.“

Gleichzeitig räumte der ‚Pretty Face‘-Künstler ein: „Und dann kommt der andere Teil, wo das Ego sagt: ‚Abgesehen von meiner Familie, meinen Kindern und meiner Frau, den wichtigsten Dingen in meinem Leben – das ist das Wichtigste.‘ Glaube ich, dass ich das verdient habe? Nein. Stehe ich kurz davor, es vielleicht zu erreichen? Ja. Sollte ich es mit beiden Armen greifen? Ja.“

Ursprünglich sollte ‚Britpop‘ im Oktober erscheinen, doch Robbie verschob die Veröffentlichung, um nicht gegen Taylor Swifts ‚The Life of a Showgirl‘ antreten zu müssen. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Robbie wird in die Geschichtsbücher eingehen, wenn er ein weiteres Nummer-eins-Album schafft, also geht er kein Risiko ein. Taylor ist zweifellos der größte Künstler der Welt im Moment, und ihre Verkaufszahlen in der ersten Woche werden alle anderen Künstler der letzten Jahre übertreffen.“