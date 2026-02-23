Stars Robert Aramayo gewinnt BAFTA als bester Hauptdarsteller

Bang Showbiz | 23.02.2026, 09:00 Uhr

Robert Aramayo war sprachlos, nachdem er bei den EE BAFTA Film Awards 2026 zum besten Hauptdarsteller gekürt worden war.

Der 33-jährige Schauspieler erhielt den begehrten Preis am Sonntagabend (22.Februar) in der Londoner Royal Festival Hall für seine Darstellung des John Davidson – eines prominenten Aktivisten für die Aufklärung über das Tourette-Syndrom – in dem von Kirk Jones inszenierten Film ‚I Swear‘.

Aramayo setzte sich gegen Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio (‚One Battle After Another‘), Michael B. Jordan (‚Sinners‘), Timothée Chalamet (‚Marty Supreme‘), Ethan Hawke (‚Blue Moon‘) und Jesse Plemons (‚Bugonia‘) durch und gewann in dieser Kategorie. Nachdem die Schauspielerin Kerry Washington den Preis überreicht hatte, sagte er zum Publikum: „Ich kann das absolut nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass ich Menschen wie euch gegenüberstehe. Und dass ich in derselben Akademie bin wie ihr, ganz gleich, dass ich ein Student bin. […] Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Ich kann es wirklich nicht glauben.“

Den Preis als beste Hauptdarstellerin gewann Jessie Buckley für ‚Hamnet‘. Sie widmete ihren BAFTA den Frauen, die sie dazu inspiriert haben, mit Konventionen zu brechen. Die 36-jährige Schauspielerin ermutigte mehr Frauen, Geschichten im Kino zu erzählen, nachdem sie Rose Byrne (‚If I Had Legs I’d Kick You‘), Kate Hudson (‚Song Sung Blue‘), Chase Infiniti (‚One Battle After Another‘), Renate Reinsve (‚Sentimental Value‘) und Emma Stone (‚Bugonia‘) für ihre Rolle als Agnes Hathaway, die Frau von William Shakespeare, in Hamnet den Preis abgenommen hatte.

Nachdem ihr der ‚Peaky Blinders‘-Schauspieler Cillian Murphy die begehrte Auszeichnung überreicht hatte, sagte Buckley: „Diese Auszeichnung gehört wirklich den Frauen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die mir beigebracht haben und mir weiterhin beibringen, wie man es anders machen kann. Ihr seid alle einfach radikal, und ihr tut das für die frechen Mädchen, und ich bin voller Bewunderung für all eure unglaublichen Darbietungen. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das Kino. Ich glaube daran, dass Geschichtenerzählen uns als Gemeinschaft zusammenbringt. Ich glaube daran, dass Frauenstimmen diese Geschichten erzählen müssen.“