Film Russell Crowe bezeichnet Fortsetzung von Gladiator als ‚unglücklich‘

Russell Crowe - 2025 AFI Fest - Lumeimages.com/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 11:00 Uhr

Russell Crowe glaubt, dass die Filmemacher hinter ‚Gladiator II‘ nicht verstanden haben, „was den ersten Teil so besonders gemacht hat“.

Der 61-jährige Schauspieler spielte 2000 in Sir Ridley Scotts historischem Epos mit und gewann einen Oscar als bester Schauspieler für seine Darstellung des römischen Generals Maximus Decimus Meridius. Dieser wurde vom Sohn des Kaisers Commodus – gespielt von Joaquin Phoenix – verraten und in die Sklaverei geworfen wird.

Die Geschichte wurde für eine Fortsetzung – ‚Gladiator II’– wieder aufgegriffen, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, aber Crowe ist überzeugt, dass der zweite Film das Original verraten hat, indem er seinen „moralischen Kern“ verloren hat. Während eines Auftritts in der australischen Radiosendung ‚Triple J Radio Show‘ erklärte der Schauspieler: „Die jüngste Fortsetzung, die wir nicht laut aussprechen müssen, ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass selbst die Leute in diesem Maschinenraum nicht wirklich verstanden haben, was den ersten Teil so besonders gemacht hat. Es war nicht die Pracht. Es waren nicht die Umstände. Es war nicht die Action. Es war der moralische Kern.“

Im ersten Film ist Crowes Figur darauf aus, Rache an dem neuen Kaiser Commodus zu nehmen, nachdem dieser Maximus‘ Frau und Sohn getötet hat, aber im zweiten Film wird offenbart, dass Maximus seiner Frau untreu war, indem er mit Commodus‘ Schwester Lucilla (Connie Nielsen) einen Sohn namens Lucius (Paul Mescal) zeugte. Crowe glaubt jedoch, dass ihm diese Wendung in der Handlung nicht gefiel, da er zuvor für die Integrität der Figur gekämpft und sich geweigert hatte, Sexszenen zu drehen, weil er nicht wollte, dass Maximus als Betrüger seiner geliebten Frau dargestellt wird.