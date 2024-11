Stars Ryan Gosling und Eva Mendes: Neues Familienmitglied!

Bang Showbiz | 26.11.2024, 11:00 Uhr

Die Stars haben einen Hund adoptiert.

Ryan Gosling und Eva Mendes haben einen Hund adoptiert.

Der ,Fall Guy’-Star (44) und die 50-jährige Schauspielerin – die zusammen die Töchter Esmeralda (10) und Amada (8) großziehen – haben neuen Familienzuwachs – einen Doodle-Mischling namens Magic. Eva teilte ein Video auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie sie den Hund von der California Doodle Rescue abholt und Magic auf dem Arm trägt, bevor sie sich an den Dreharbeiten für eine Art Promo beteiligt. Eva betitelte den Instagram-Clip: „Lerne das neueste Mitglied unserer Familie kennen …Magic!!! Wir haben sie von dieser tollen Organisation @californiadoodlerescues adoptiert. Mehr dazu in Kürze… Ich bin verrückt nach ihr und freue mich darauf, das Leben mit Magic mit euch zu teilen.“ Viele Fans wiesen in den Kommentaren darauf hin, wie ähnlich Magic Ryans verstorbenem Hund George ist. Eva stimmte dem zu und antwortete einem User: „Auf jeden Fall! Sie hat auf jeden Fall ein paar Georgie-Vibes! Wir sind verliebt!“

In der Zwischenzeit hat Eva kürzlich über ihren 50. Geburtstag gesprochen und zugegeben, dass sie sich „wirklich f****** sexy“ fühlt, wenn Ryan sie ansieht.