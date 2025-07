Film Ryan Gosling und Will Ferrell in ‚Tough Guys‘

Ryan Gosling - The Fall Guy - London Premiere - UPI - Newell Todd BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars werden offenbar gemeinsam für die Actionkomödie vor der Kamera stehen.

Ryan Gosling und Will Ferrell sollen in ‚Tough Guys‘ die Hauptrollen übernehmen.

Das Duo befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen, um nicht die wichtigsten Parts im Film zu übernehmen, sondern auch als Produzenten an der Actionkomödie mitzuwirken, die derzeit bei Amazon MGM Studios in Entwicklung ist. In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: „Zwei Handlanger haben genug davon, ‚entbehrlich‘ zu sein. Sie brechen aus der kriminellen Unterwelt aus, setzen neue Regeln und fliehen vor ihrem skrupellosen Boss – während ihnen ein Elite-Killer auf den Fersen ist.“ Gosling (44) soll maßgeblich dazu beigetragen haben, Ferrell für das Projekt zu gewinnen, nachdem er vom Drehbuch – geschrieben von Daniel Gold – begeistert war.

Beide Schauspieler pflegen bereits enge Verbindungen zu Amazon MGM: Gosling wird nächstes Jahr in dem Sci-Fi-Film ‚Project Hail Mary‘ des Studios zu sehen sein. Ferrell (58) spielte vor kurzem in der romantischen Komödie ‚Ihr seid herzlich eingeladen‘ mit. Gosling ist derweil außerdem im Gespräch, ‚Tough Guys‘ über seine Produktionsfirma ‚General Admission‘ gemeinsam mit Jessie Henderson zu produzieren. Ferrell würde über seine Firma ‚Gloria Sanchez Productions‘ mit Jessica Elbaum ebenfalls als Produzent fungieren.

Unterdessen wird Ryan Gosling auch in dem kommenden ‚Star Wars‘-Film ‚Star Wars: Starfighter‘ mitspielen. Filmemacher Shawn Levy lobte ihn für seine „einzigartig coole Ausstrahlung“, die er in das legendäre Sci-Fi-Franchise einbringe. Der Regisseur von ‚Deadpool und Wolverine‘ sagte: „Wenn man Ryan Gosling für ein Projekt gewinnen kann, sollte man das tun, denn das macht alles sofort besser und cooler.“ Levy ist überzeugt, dass die Kombination Gosling und ‚Star Wars‘ perfekt ist: „Ich habe diese Kombination noch nie gesehen, und das macht mich wirklich gespannt.“