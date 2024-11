Film Ryan Reynolds: Diesen Film würde er gerne fortsetzen

Sandra Bullock and Ryan Reynolds The Proposal premiere LA June 2009 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 16:00 Uhr

Ryan Reynolds „würde alles tun“, um eine Fortsetzung von ‚Selbst ist die Braut‘ mit Sandra Bullock zu machen.

Der 48-jährige Schauspieler spielte 2009 an der Seite der 60-jährigen in der Liebeskomödie mit, in der die kanadische Verlagsmanagerin Margaret Tate (Bullock) erfährt, dass ihr die Abschiebung aus Amerika droht, weil ihr Antrag auf Visumsverlängerung abgelehnt wurde. Deshalb überzeugt sie ihren leidgeprüften persönlichen Assistenten Andrew Paxton davon, sie zu heiraten, damit sie ihre Green Card bekommt. Dafür gibt sie ihm das Versprechen, ihm zu helfen, seinen Traum, Redakteur zu werden, zu erfüllen. Letztendlich verlieben sie sich jedoch wirklich ineinander.

Reynolds hat nun verraten, dass sie beide liebend gern einen zweiten Film drehen würden, der zeigt, wie sich das gemeinsame Leben von Margaret und Andrew entwickelt hat. In einem Interview mit der Videoserie ‚The Actor‘s Side‘ von ‚Deadline‘ sagte der Schauspieler: „Es gibt niemanden in diesem Geschäft, der sich mit Sandra Bullock vergleichen kann. Sie ist einzigartig. Nicht nur auf der Leinwand, sondern auch abseits davon. Sie ist eine Person, die allgegenwärtig respektiert, aber auch freundlich ist. Und ich würde alles machen, alles mit Sandy. Ich habe immer noch viel mit ihr gesprochen und wir würden uns beide darüber freuen. Und ich hoffe, dass wir die Chance dazu bekommen.“

Mit Blick auf das Comedy-Genre als Ganzes sagte der ‚Free Guy‘-Star, dass Hollywood sicher auch daran interessiert sei, einen weiteren lustigen Streifen zu veröffentlichen, auch wenn Reynolds das Gefühl habe, dass das Genre in der Branche „unterrepräsentiert“ und „unterrespektiert“ werde. Er erklärte: „Die Studios sagen: ‚Warum machen wir nicht mehr Komödien?‘ Das ist ein Teil des Problems.“