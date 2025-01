Musik Sabrina Carpenter: Kritikern sollen sich von ihren Shows fernhalten

Sabrina Carpenter -iHeart Jingle Ball 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 09:00 Uhr

Sabrina Carpenter hat den Kritikern ihrer gewagten Performances gesagt, sie sollen sich von ihren Konzerten fernhalten.

Die ‚Espresso‘-Hitmacherin wurde kürzlich für ihre riskanten Tanzroutinen, anstößigen Songtexte und knappen Outfits kritisiert, äußerte jedoch ihre Frustration darüber, dass weibliche Stars immer noch dafür „beschämt“ werden, dass sie sich wohl in ihrer eigenen Haut fühlen.

Die Musikerin sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Meine Botschaft war immer klar – wenn du mit einem Mädchen, das selbstbewusst in ihrer eigenen Sexualität ist, nicht umgehen kannst, dann komm nicht zu meinen Shows. Weibliche Künstlerinnen wurden immer schon beschämt. In den 2000er-Jahren war es Rihanna, in den 90er-Jahren war es Britney Spears, in den 80er-Jahren war es Madonna – und jetzt bin ich dran.“ Die 25-jährige Sängerin prangerte die „reaktionäre“ Haltung an und behauptete, ihre Kritiker würden alle positiven Elemente ihrer Arbeit ignorieren. Sie fügte hinzu: „Im Wesentlichen sagen sie, dass weibliche Performerinnen ihre Sexualität nicht in ihren Texten, in der Art, wie wir uns kleiden, oder in der Art, wie wir auftreten, zelebrieren dürfen. Es ist total rückschrittlich. Es ist, als ob diejenigen, die beschämen wollen, keine Kommentare abgeben, wenn ich über Selbstfürsorge, Körperpositivität oder Herzschmerz spreche, was alles normale Dinge sind, die eine 25-Jährige durchmacht. Sie wollen einfach nur über die sexuelle Seite meiner Performances sprechen.“

Sabrina ist der Meinung, dass es wichtig ist, dass Frauen einander in Anbetracht solcher Haltungen unterstützen. Sie sagte: „Als Frauen können wir eine andere Frau anschauen und denken, ‚Oh, sie hat den perfekten Körper‘. Aber wenn du die Frau fragen würdest, von der du denkst, dass sie den perfekten Körper hat, garantiere ich dir, dass sie ihre eigenen Unsicherheiten hat. Deshalb müssen wir als Frauen nett zueinander sein.“