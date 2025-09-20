Film Saoirse Ronan wollte ‚unsympathische Figur‘ in ‚Bad Apples‘ spielen

Saoirse Ronan - 2024 Academy Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin schlüpfte für ihren neuen Film in eine ungewohnte Rolle - eine Erfahrung, die sie sehr genoss.

Saoirse Ronan freute sich auf die Herausforderung, einen komplexen Charakter in ‚Bad Apples‘ zu verkörpern.

Die 31-jährige Schauspielerin war die erste Wahl von Regisseur Jonatan Etzler für die Hauptrolle in seinem englischsprachigen Debüt. Der Filmemacher war begeistert, als Saoirse zusagte, die Rolle der Maria zu übernehmen – einer Lehrerin, die ein schwieriges Kind in ihrem Keller einschließt.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ verriet Etzler: „Saoirse war meine absolute Favoritin. Wir haben ihr das Drehbuch geschickt und innerhalb einer Woche hat sie geantwortet – das war großartig. Sie wollte sich unbedingt treffen und war sehr daran interessiert, die Rolle zu spielen, weil es nicht die Art von Figur ist, die sie sonst verkörpert – sie hat oft warmherzige Charaktere gespielt. Ich glaube, sie war sehr neugierig darauf, eine unsympathische Figur darzustellen.“

Der Regisseur fügte hinzu: „Ich habe mit ihr darüber gesprochen und gesagt: ‚Ja, aber deine Figur in ‚Lady Bird‘ war manchmal auch ein bisschen unsympathisch.‘ Und sie meinte: ‚Stimmt, in ‚Lady Bird‘ ist sie aus dem Auto gesprungen. Aber sie hat kein Kind im Keller eingesperrt.‘ Ich glaube, sie war froh, diese Rolle zu übernehmen.“

Etzler gestand, „schon lange ein großer Fan“ der ‚Little Women‘-Darstellerin zu sein. „Sie ist eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation“, zeigte er sich überzeugt. „[Sie ist] auch wirklich witzig. Sie hat dieses tolle komödiantische Talent und die Fähigkeit, merkwürdige Eigenheiten zu finden, über die man lachen kann. Sie hat Maria gleichzeitig normal und ein wenig seltsam wirken lassen.“

Der Film basiert auf Rasmus Lindgrens Debütroman ‚De Oonskade‘ und zeigt Saoirse in der Rolle einer Lehrerin, die mit ihrem Job überfordert ist – wegen eines schwierigen Schülers, eines „faulen Apfels“. Daraufhin trifft sie mehrere fatale Entscheidungen, die schließlich in einer versehentlichen Entführung enden.