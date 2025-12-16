Stars Sarah Connor blickt auf ihre Jugend mit sieben Geschwistern zurück

Bang Showbiz | 16.12.2025, 14:00 Uhr

Sarah Connor blickt auf ihre Jugend mit sieben Geschwistern zurück.

Sarah Connor weiß heute, dass ihre Kindheit und Jugend manchmal „zu viel“ war.

Die Sängerin wuchs in einer Großfamilie in Delmenhorst auf und erinnert sich noch gut an ihre Zeit mit insgesamt sieben Geschwistern zurück. Obwohl sie weiterhin glücklich über die Erfahrungen ist, die sie mit ihren vielen Schwestern und Brüdern machen durfte, weiß Sarah auch, dass das Leben in einer so großen Familie manchmal alles andere als leicht war. „Ich verstehe heute, wie viel zu viel es war“, erklärte sie jetzt in einem neuen Interview mit ‚Bild‘.

In schwierigen Zeiten halten die Musikerin und ihre Familie jedoch weiterhin immer zusammen. Aktuell wird Sarah womöglich mehr gebraucht denn je, denn wie vor kurzem bekannt wurde, hat sich ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi nach vielen gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Bushido getrennt. „Meine Schwestern sind mein sicherster Ort“, verrät Sarah im Interview weiter. „Wir hatten nicht viel, aber wir hatten uns. Wir haben zusammen geweint, gelacht, geträumt, rebelliert. Und bis heute wissen wir: Wenn es darauf ankommt, sind wir da.“

Auch für den guten Einfluss ihrer Eltern ist die ‚From Sarah With Love‘-Interpretin dankbar. Von ihrer Mutter Soraya habe sie gelernt, wie man seine rebellischen Teenager unter Kontrolle halte. Ihr Vater Michael habe Sarah zur Selbstständigkeit erzogen und ihr beigebracht, dass sie finanziell unabhängig sein müsse. Dennoch gab es auch Zeiten, in denen Sarah die Nachteile einer Großfamilie kennenlernte. „Wie wenig Platz da manchmal für Gefühle blieb. Für Trost. Für Halt“, erinnert sie sich wehmütig. Mit ihrem Ehemann Florian Fischer hat Sarah die Kinder Delphine (14) und Jax (8). Aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi hat sie die Tochter Summer (19) und den Sohn Tyler (21).