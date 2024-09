Stars Sarah Ferguson: Sie will sich für die Jugend einsetzen

Bang Showbiz | 27.09.2024, 08:00 Uhr

Sarah Ferguson, Herzogin von York, ist der Meinung, dass „wir die Stimmen“ der jungen Menschen verstärken müssen.

Die 64-jährige Herzogin ist Gründungsbotschafterin des Youth Impact Council – einer neuen gemeinnützigen Organisation, die den Stimmen junger Aktivisten, die sich für den Klimaschutz einsetzen, Gehör verschaffen soll – und sie glaubt fest daran, dass junge Menschen angehört werden müssen.

Die Herzogin, die mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew die Töchter Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) hat, sagte gegenüber ‚People‘: „Es sind junge Leute an der Arbeit, denen nicht genug von Menschen zugehört wird, die etwas für sie verändern können. Und deshalb denke ich, dass wir ihre Stimmen verstärken und ihre Wünsche umsetzen müssen. Sie haben die Lösungen – wenn nur Erwachsene sie fragen würden. Fragen Sie die Generation Z nach den Lösungen, die sie in diesen jungen Führungspositionen haben.“

Die Herzogin habe schon immer die Meinung junger Menschen geschätzt und sie ist wirklich begeistert vom Youth Impact Council und dem, was die Organisation erreichen könne. Sie teilte mit: „Es ist fast so, als sei dies ist die Universität des Lebens für mich, um von jungen Leuten zu lernen, die tatsächlich da draußen sind und die Arbeit machen.“ Die Herzogin, die sich im Laufe der Jahre für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen engagierte, habe auch viel gelernt, indem sie ihren eigenen Kindern zugehört hat. Sie sagte: „Es ist, als wären Beatrice und Eugenie da draußen und machen die Arbeit. Eugenie macht viel mit dem Anti-Slavery Collective, Beatrice macht enorm viel in der Technologie und mit Legasthenie und glaubt wirklich an die Menschlichkeit am Arbeitsplatz, mit Mitgefühl. Ich glaube, dass all diese Werte, bei denen ich ihnen helfen konnte, sie an diesen Ort zu führen, an dem sie sind, das ist, was ich den jungen Führungskräften der Generation Z vermitteln werde.“