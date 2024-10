Stars Sarah Ferguson über den Krebs: „Bin eine Kämpferin“

Sarah Ferguson, Duchess of York - Jan 23 -Lisa Marie memorial - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2024, 09:00 Uhr

Die Herzogin von York will nicht als Opfer betrachtet werden.

Sarah Ferguson will nicht als Brustkrebs-Leidende bezeichnet werden, weil sie sich selbst als „Kämpferin“ sieht.

Die 64-Jährige unterzog sich einer einzelnen Mastektomie, nachdem die schlimme Krankheit 2023 diagnostiziert worden war. Nun erklärt die Herzogin von York, dass sie sehr vorsichtig mit ihrer Wortwahl ist, wenn sie über den Krebs spricht.

„Ich bin eine Patientin mit Brustkrebs. Ich möchte nicht ‚Leidende‘ sagen, denn ich bin keine Leidende“, stellt sie im Gespräch mit dem ‚HELLO!‘-Magazin klar. „Ich bin eine Kämpferin und eine großartige Überlebende und ich liebe die Tatsache, dass ich hier bin… eine Stimme zu sein, die hilft, Leben zu retten.“

Nur wenige Monate, nachdem sie mit ihrem Kampf gegen den Brustkrebs an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde bei der Ex-Frau von Prinz Andrew eine Form von Hautkrebs diagnostiziert. Inzwischen hat sie die Behandlung abgeschlossen. Anlässlich ihres 65. Geburtstags am 15. Oktober verriet Fergie kürzlich, dass sie auf ein „außergewöhnliches“ Jahr zurückblicken könne.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Danke für all eure wunderbaren Geburtstagswünsche! Ich bin unglaublich dankbar, jeden Tag hier zu sein, die Blumen zu riechen, zu lesen und zu schreiben und meine Töchter und Enkelkinder sehen zu können. Es war ein außergewöhnliches, erfülltes Jahr – ein Jahr der Genesung und des Wachstums – und ich fühle mich einfach so glücklich. Nochmals vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben und die sich die Zeit genommen haben, mir Geburtstagswünsche zu schicken.“