Film Sebastian Stan: Alle Menschen haben einen inneren Trump

Bang Showbiz | 04.10.2024, 14:00 Uhr

Sebastian Stan glaubt, dass „in jedem von uns ein Trump steckt“, nachdem er den umstrittenen Politiker in ‚The Apprentice‘ gespielt hat.

Der 42-jährige Schauspieler spielt den Immobilienmogul und ehemaligen Präsidenten in dem kommenden Drama und hat jetzt gesagt, dass sich jeder „bis zu einem gewissen Grad“ mit Trump identifizieren könne, weil „wir alle dunklere Elemente haben, die in uns leben“.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte der ‚Avengers‘-Star: „Ich denke, dass in jedem von uns bis zu einem gewissen Grad ein Trump steckt. Ich weiß, dass das vielleicht nicht populär ist, oder die Leute wollen es vielleicht nicht zugeben. Es ist wichtig für uns, vielleicht die dunkleren Elemente zu erforschen, die in uns allen leben, damit wir, indem wir sie ans Licht bringen, verstehen können, wie wir eine bessere Beziehung zu ihnen haben können, anstatt sie zu unterdrücken und zu vermeiden und so zu tun, als wären sie nicht da. Ich denke, das ist der Punkt, an dem der Wert liegt, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand auf einer moralischen Überlegenheit steht.“

Der Film – bei dem Ali Abbasi Regie führte und der am 11. Oktober in die Kinos kommen soll – folgt dem Aufstieg des Geschäftsmannes zum Ruhm in den späten 1970er-Jahren, als er sich von einem New Yorker Immobilienmogul zu einem Mann entwickelte, der für Reichtum und Macht steht. Der ‚Thunderbolts*‘-Darsteller, der neben Jeremy Strong und Maria Bakalova zu sehen ist, fügte hinzu, dass er sich mit Trump identifizieren könne, nachdem er ihn gespielt hat. Stan erklärte: „Ich verstand diesen Drang, aufzusteigen, um jeden Preis zu überwinden und zu gewinnen. Ich habe das einfach aus meinen eigenen sehr, sehr kleinen, bescheidenen Anfängen mit dem amerikanischen Traum verstanden. Wir lieben einen Gewinner in diesem Land. Es ist eine Tatsache, mit der ich mich in vielerlei Hinsicht identifizieren kann.“ Der Marvel-Star betonte, dass er wisse, dass „die Menschen in zwei verschiedenen Extremen sehr stark für Trump empfinden“, nachdem der Geschäftsmann in der Politik tätig war. Er sagte: „Sie denken, er sei entweder Gottes Sohn oder er ist Luzifer in Person, und ich denke, wir müssen ihn in der Hoffnung auf Verständnis wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Menschen auf eine Wiederverbindung mit ihrer eigenen Menschlichkeit.“