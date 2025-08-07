Stars Selena Gomez: Taylor ist positives Überbleibsel aus Beziehung mit Nick Jonas

Taylor Swift and Selena Gomez - 2023 Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 18:00 Uhr

Für Selena Gomez ist ihre anhaltende Freundschaft mit Taylor Swift das „Beste“, was sie aus der Beziehung mit Nick Jonas mitgenommen hat.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin datete den Jonas-Brothers-Sänger, als sie 15 Jahre alt war. Zur gleichen Zeit war die damals 18-jährige Taylor mit Nicks Bruder Joe Jonas zusammen. Als beide Beziehungen zu Ende gingen, blieben Selena und Taylor eng befreundet.

Im Podcast ‚Therapuss with Jake Shane‘ sagte Selena, die inzwischen 33 Jahre alt ist: „Taylor und ich haben die Jonas Brothers gedatet. Ich war mit Nick zusammen, sie mit Joe. Und alles war süß, wir waren jung.“ Bis heute haben die beiden kein Problem mit den Brüdern. Es seien Teenager-Beziehungen gewesen: „Wir kennen und mögen uns alle heute noch. Wir wussten damals nicht, was wir taten.“ Trotzdem sind beide Sängerinnen in erster Linie dankbar dafür, sich dadurch gegenseitig gefunden zu haben: „Taylor und ich sagen immer, das Beste an diesen Beziehungen war unsere Freundschaft, weil das wirklich etwas Süßes war.“ Selena betonte, die beiden seien „beste Freundinnen“ geworden, weil sie sich nach ihren jeweiligen Trennungen gegenseitig unterstützten – „wie Mädchen eben“. Sie fügte hinzu: „Und dann sind wir durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die danach kamen – und hier sind wir, 16 Jahre später.“

Die ‚Emilia Perez‘-Darstellerin – heute verlobt mit Benny Blanco – erinnerte sich in dem Podcast auch daran, wie Taylor ihr 2008 ihren Song ‚Love Story‘ vorspielte, bevor er veröffentlicht wurde – und wie beeindruckt sie war. Selena sagte: „‚Love Story‘ war wohl der erste Song, den sie mir je vorgespielt hat, und er war damals noch nicht draußen. Ich war im Hotelzimmer und erinnere mich noch genau – es war einer dieser Songs, die man hört und sofort denkt: Das ist einer der schönsten Songs überhaupt.“