Musik Shaboozey findet ‚großartigen‘ Bad Bunny perfekt für Super-Bowl-Halbzeitshow

Shaboozey - People's Choice Country Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 18:00 Uhr

Shaboozey hält Bad Bunny für den perfekten Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow.

Der puerto-ricanische Rapper wird beim NFL-Finale im kommenden Jahr auftreten, und der ‚A Bar Song (Tipsy)‘-Interpret – der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Beyoncé bei der Halbzeitshow des Christmas-Day-Spiels aufgetreten war – unterstützt die Wahl des Latin-Superstars voll und ganz.

„Ich finde, es ist großartig. Es ist wirklich cool“, sagte Shaboozey gegenüber ‚Billboard‘. „Ich finde, Bad Bunny ist großartig. Er ist ein globaler Superstar, eine globale Ikone – und ein US-Bürger. Es gibt keine bessere Wahl.“ Er fügte hinzu: „Außerdem wird es verrückt. Jedes Mal, wenn ein Bad-Bunny-Song läuft, flippen alle aus.“

Einige, darunter US-Präsident Donald Trump, haben die Entscheidung, Bad Bunny für die Halbzeitshow zu wählen, kritisiert. Doch Shaboozey ist überzeugt, dass die Wahl den Willen der NFL widerspiegelt, den Sport zu „globalisieren“. Der 30-jährige Künstler sagte: „Ich habe bemerkt, dass die NFL versucht, sich zu erweitern, und, ihr wisst schon, mein Bruder Myles Smith hat in Dublin bei einem ihrer Saisoneröffnungsspiele gespielt … Sie versuchen eindeutig, die Marke zu globalisieren. Football ist so ein geliebter Sport – warum sollte man ihn nicht in andere Regionen tragen?“

Unterdessen hat Shaboozey angedeutet, dass sein kommendes Album vom Thema „Feminismus“ handeln werde und er hart daran arbeite, den Nachfolger seines letztjährigen Albums ‚Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going‘ zu perfektionieren. Er sagte: „Es geht um Feminismus, würde ich sagen. Weiblichkeit ist wahrscheinlich das beste Wort, das ich verwenden kann. Es steckt eine Geschichte darin. Es ist ein Konzeptalbum, aber ihr seid ehrlich gesagt die Ersten, die das erfahren. Es ist ein Western-Konzeptalbum über Weiblichkeit – das hätte ich euch wahrscheinlich gar nicht sagen sollen!“