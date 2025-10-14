Stars Shonda Rhimes weiß nicht, wann ‚Grey’s Anatomy‘ enden wird

Shonda Rhimes - Famous - London - Bridgerton premiere - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 09:00 Uhr

Die Produzentin und Drehbuchautorin äußert sich zur Zukunft der beliebten Krankenhausserie.

Shonda Rhimes hat keine Ahnung, auf welche Weise ‚Grey’s Anatomy‘ enden wird.

Die Drehbuchautorin ist seit 2005 als ausführende Produzentin der Serie tätig. Doch selbst heute hat Shonda keine Ahnung, wie die langjährige TV-Dramaserie eines Tages zu Ende gehen soll. In der ‚Today Show‘ erklärte sie: „Bei 450 Folgen angekommen zu sein, ist einfach unglaublich – und das verdanken wir einzig und allein den Fans. Sie schauen die Serie immer noch, sie bleiben ihr treu, sie sind begeistert und emotional investiert.“

In den letzten Jahren wurde Shonda immer wieder nach der langfristigen Zukunft der Serie gefragt. Doch auch die gefeierte Autorin weiß nicht, was noch kommen wird. „Ich würde sagen, etwa bei Folge 150 wusste ich, wie es enden sollte. Jetzt, bei Folge 450, habe ich keine Ahnung mehr“, räumte sie ein. „Ehrlich gesagt war ich mir damals nicht sicher, ob wir überhaupt über Staffel 4 oder 5 hinauskommen – dass wir jetzt bei Staffel 22 sind, ist einfach verrückt.“

Die 55-Jährige deutete an, dass letztlich die Fans über die Zukunft der Serie entscheiden werden. Auf die Frage, wie viele Staffeln es noch geben könnte, antwortete sie: „Ich habe das Gefühl, diese Entscheidung liegt mittlerweile weniger bei mir als bei den Fans … Ich möchte einfach, dass für alle ein wirklich schönes, positives Ende gefunden wird.“

In einem früheren Interview hatte die US-Amerikanerin erklärt, dass die TV-Branche vor einer „sehr unsicheren“ Zukunft stehe. Shonda – die mit ihrer eigenen Produktionsfirma Shondaland arbeitet – sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es ist eine komplett andere Landschaft, wirklich eine völlig andere. Und wenn ich nach vorn blicke, habe ich keine Ahnung, was kommt. Es ist ganz offensichtlich, dass meine Kinder nur noch Dinge anschauen wollen, die kurz sind – wegen YouTube oder was auch immer. Einen ganzen Film anzuschauen, ist für sie etwas sehr Seltenes.“