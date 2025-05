Stars Simone Thomalla über ihren neuen Freund: ‚Ich bin gerade sehr verliebt‘

Simone Thomalla at German Film Awards in Berlin Oct 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät Details über ihre neue Beziehung mit René Merten.

Simone Thomalla schwärmt von ihrem frischen Liebesglück.

Die Schauspielerin schwebt seit mehreren Monaten auf Wolke sieben: Der Handwerker René Merten hat ihr Herz erobert. Ihr privates Glück hat Simone auch über ihr vorzeitiges ‚Let’s Dance‘-Aus hinweggetröstet. Aufgrund von Knieschmerzen musste sie die RTL-Tanzshow vor einigen Wochen verlassen.

Im Gespräch mit ‚Bunte‘ plaudert die 60-Jährige aus: „Ich bin gerade sehr verliebt.“ Mit René ist sie seit Ende letzten Jahres zusammen. „Wenn es sich nicht gut anfühlen würde, wäre ich nicht in einer Beziehung“, erklärt die ehemalige ‚Tatort‘-Kommissarin.

Über die erste Begegnung mit ihrem Herzensmann verrät Simone: „Wir haben uns über gemeinsame Bekannte kennengelernt. Es ist ein bisschen einfacher, wenn jemand wie ich jemanden kennenlernt, der schon einmal bei anderen Leuten durch eine kleine Prüfung gegangen ist. Das erleichtert die Sache ungemein.“

Plant das Paar nun schon seine gemeinsame Zukunft? „Es ist alles noch ganz frisch“, so die ‚Frühling‘-Darstellerin. Im Gegensatz zu Simone stand René nie in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat er keine Scheu, seine Partnerin zu öffentlichen Events zu begleiten. Unter anderem feuerte er sie während ihrer ‚Let’s Dance‘-Auftritte im Publikum an. „Ihm ist das völlig egal. Er hat mit Film und Fernsehen nichts zu tun und legt da keinen Wert drauf. Er ist ein erwachsener Mann“, betont Simone Thomalla.