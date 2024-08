Musik Sir Paul McCartney über die ‚One Hand Clapping‘-Dokumentation

Sir Paul McCartney - Credit MPL Communications / MJ Kim BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 14:00 Uhr

Der Musiker genoss es, für die neue Dokumentation auf seine Zeit bei Wings zurückzublicken.

Sir Paul McCartney genoss es, für die neue Dokumentation ‚One Hand Clapping‘ auf seine Zeit bei Wings zurückzublicken.

Der Film, bei dem David Litchfield die Regie führt, zeigt die Aufnahmesitzungen für das gleichnamige Live-Studioalbum der Band in den Londoner Abbey Road Studios im Jahr 1974 und enthält seltenes Filmmaterial und Interviews.

Der neue Film wird im nächsten Monat in den Kinos erscheinen. McCartney verriet, dass es aufregend gewesen sei, für das Projekt in die Vergangenheit zu reisen. Der Musiker verriet in einem Statement über das Projekt: „Es ist so großartig, auf diese Zeit zurückzublicken und die kleine Live-Show sehen zu können, die wir gespielt haben. Wir haben tatsächlich ziemlich viel Lärm gemacht. Das ist eine großartige Zeit für die Band gewesen, wir hatten mit Wings Erfolg, der sich schon lange angebahnt hatte.“ Das Filmmaterial war in den 1970er Jahren auf dem Höhepunkt des Ruhms von Wings für ein TV-Special gedreht worden, das zuvor nie ausgestrahlt wurde. In der Dokumentation ist eine neue Einleitung der Beatles-Legende sowie eine „Backyard Session“ zu sehen, bei der der Musiker Buddy-Holly-Songs und den unveröffentlichten Track ‚Blackpool‘ auf seiner Akustikgitarre spielt. Die neue Dokumentation enthält zudem bisher unveröffentlichte Polaroid-Fotos von den Aufnahme-Sessions der Künstler. Marc Allenby, der CEO von Trafalgar Releasing, verkündete in einem Statement zur Veröffentlichung der Dokumentation: „Wir freuen uns darauf, die legendäre Musik von Paul McCartney auf die große Leinwand zu bringen und den Fans einen Platz in der ersten Reihe bieten zu können, um sein bleibendes Erbe erleben zu können.“